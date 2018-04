Chanel, große Sprüche und freche Kurven

Anzeige

Mannheim.Nach dem erfolgreichen Comedy-Programm „Zwischen Chanel und Che Guevara“ meldet sich Enissa Amani mit ihrem neuen Abendfüller „Mainblick“ zurück – und beehrt am Sonntag, 8. April, 19 Uhr, auch das Mannheimer Capitol.

Enissa Amani nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn sie auf der Bühne steht. Ob scharfsinnige Gesellschaftsanalyse oder Publikumsbeschimpfung im Gangsta-Sprech: Die im Iran geborene Deutsch-Perserin zelebriert den kalkulierten Tabubruch, was ihr eine eigene Sketch-Show im Privatfernsehen einbrachte. Dabei setzt sie auf freche Sprüche, viele Silben pro Minute – und ihre weiblichen Kurven. Denn für sie ist klar: Man kann schlau und sexy sein. Im neuen Programm „Mainblick“ zeigt sie mit intelligentem Blick auf die Welt auf, was aktuell gerade einmal wieder alles so schief läuft. sdo

Sonntag, 8. April, 19 Uhr, Capitol, Mannheim. Karten zu 32,02 Euro unter Telefon: 0621/3 36 73 33.