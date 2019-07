„Cheers!“, „Gääähhhn“

Mannheim.Die „Choreographische Werkstatt“ des Mannheimer Nationaltheaters bietet den Tänzerinnen und Tänzern des Ensembles eine experimentelle Plattform, auf der sie sich mit ersten eigenen Stücken als Choreographen präsentieren können – am Mittwoch, 10. Juli, um 19.30 Uhr zeigen sie im Tanzhaus Käfertal das Ergebnis ihrer Arbeit (weitere Aufführungen: 17., 20. und 23. Juli, Tickets: 19 Euro, weitere Infos: nationaltheater-mannheim.de).

Auch die Spielclubs in der Jungen Bürgerbühne am Jungen Nationaltheater feiern diese Woche ihre Premieren. Am Donnerstag, 4. Juli, um 17 Uhr zeigt der Club der Sechs- bis Achtjährigen „Gääähhhn. Langeweile ist ätzend, oder?“ (Studio Feuerwache); das Stück des Clubs der 14- bis 15-Jährigen heißt „Cheers!“ (18.30 Uhr im Saal des Jungen NTM). Tickets kosten 5 bzw. 2.50 Euro. sba

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 04.07.2019