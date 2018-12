Chöre singen für Kinder

Mannheim.Es soll „das größte Adventssingen der Metropolregion Rhein-Neckar“ werden – auf den Münzplatz am Samstag, 15. Dezember. Da stehen im Quartier Q6/Q7 ab 18 Uhr die schönsten Weihnachtslieder ebenso im Mittelpunkt wie der gute Zweck: Unter der Leitung von Star-Trompeter Thomas Siffling und mit Unterstützung von RON-TV, dem Regional-Fenster von RTL, Michael und Yvonne Herberger, dem Mannheimer Mollgymnasium sowie Chören aus der Region werden hunderte Bürger aus Mannheim und der Metropolregion nach Leibeskräften singen, zugunsten der RTL-Stiftung „Wir helfen Kindern“.

Siffling als Leiter

Musikalischer Leiter ist – wie beim Musikwinter im Quartier – Thomas Siffling: „Als Musikstadt Mannheim wollen wir uns am Spendenmarathon von RTL natürlich musikalisch beteiligen – mit dem größten Adventssingen der Region. Wir konnten in diesem Jahr sogar eine Tochter und einen Sohn Mannheims dazugewinnen: Michael und Yvonne Herberger werden ihre Lieblingsweihnachtslieder singen. Weiter mit dabei sind Chöre aus der Metropolregion, vor allem aus Mannheim und Heidelberg, aber auch aus der Nähe von Karlsruhe. Das Mannheimer Moll-Gymnasium wird erneut den Hauptchor stellen und auch ich werde sicherlich wieder mein aktuell liebstes Weihnachtslied auf der Trompete zum Besten geben“, so Siffling.

Für eine Spende von mindestens 2,50 Euro können die Besucher an diesem Tag auf dem Münzplatz und ansonsten im Quartier am Infopoint im Basement und auf der Aktionsfläche im Erdgeschoss einen blinkenden Anstecker in Form eines Weihnachtsmanns, eines Schneemanns oder eines Elchs erstehen. Kulturbürgermeister Michael Grötsch hat die Schirmherrschaft für die Aktion übernommen: „Mannheim ist eine Musikstadt“, begründet er dies. red

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.12.2018