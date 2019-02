Cholerische Ausbrüche zur Lage der Nation

Mannheim.Wohl kaum ein anderer Choleriker ist hierzulande so beliebt wie Gernot Hassknecht. Der „heute-show“-Komiker tritt am Samstag, 16. Februar, 20 Uhr, im Capitol in Mannheim auf. „Jetzt wird’s persönlich!“, lautet das Motto. „Was läuft eigentlich schief in unserem Land?“, fragt Hassknecht in seinem Programm – und stellt weitere Fragen, die im Grunde schon die Antworten mitliefern. In seiner unverwechselbaren Art nimmt er Politik und Gesellschaft aufs Korn. sdo

Info: Samstag, 16. Februar, 20 Uhr, Capitol, Mannheim; Karten für 26,20 oder 28,40 Euro unter Telefon 0621/3 36 73 33.

