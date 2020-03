Chopin trifft auf viele Italiener

Mannheim.Ein hinreißend italienisches, temperamentvolles Programm kündigt der Veranstalter für das Pro-Arte-Konzert am Sonntag, 8. März, im Mannheimer Rosengarten an. Zu hören ist das Florentiner Orchestra della Toscana mit seinem Chefdirigenten Daniele Rustioni. Der 34-Jährige debütierte 2010 an der Mailänder Scala, 2013 wurde er als „Newcomer des Jahres“ ausgezeichnet.

Der italienische Pianist Pietro de Maria spielt das erste Klavierkonzert e-Moll von Frédéric Chopin, außerdem stehen Bellini, Verdi und Rota auf dem Programm. kako

Info: Sonntag, 8. März, 20 Uhr im Rosengarten. Karten zu 54 bis 79 Euro unter 0800/6 33 66 26 oder www.pro-arte-konzerte-mannheim.de

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 05.03.2020