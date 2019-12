Chor singt Gospels

Landau.In die wunderbare Welt der Gospels entführt ein Konzert seine Zuhörer, das am Sonntag, 29. Dezember, ab 18 Uhr, in der Landauer Jugendstil-Festhalle (Mahlastraße 3) ausgerichtet wird: Das Chorprogramm mit Rev. Gregory M. Kelly & The best of Harlem Gospel bietet den Besuchern sowohl traditionelle als auch zur Weihnachtszeit gehörende Gospels – von Klassikern wie „Oh happy day“ und „Amen“ über „He’s got the whole world in his hands“ bis hin zu „Go, tell it on the mountain“. Karten für die Veranstaltung gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen vor Ort, unter adticket.de kosten sie ab 29,90 Euro (plus Gebühr). mav

