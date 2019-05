Chorfestival für Neugierige

Mannheim.Die Vielfalt chorischen Singens feiert die Oper des Nationaltheaters Mannheim mit ihren Alphabet-Tagen am Freitag, 3. Mai, und Samstag, 4. Mai.

Die Alphabet-Tage finden dabei zum ersten Mal statt und sind gewissermaßen Teil des seit zwei Jahren laufenden Alphabet-Festivals, das versucht, eher Opern-ferne Menschen und Schichten ins Musiktheater zu locken. Dafür wurden in der Vergangenheit zunächst die Bewohner der Quadrate – in Anlehnung daran entstand auch der Name „Alphabet-Festival“ – und nun die einzelner Stadtteile zum günstigen Schnupperpreis zu einer Opernaufführung eingeladen.

„Die Oper ist ein wunderschöner Turm – doch leider ohne Treppenhaus.“ So beschreibt die Mannheimer Opern-Dramaturgie das Problem der nicht immer einfachen Kunstform Oper. Das Alphabet-Festival und nun am Wochenende die Alphabet-Tage wenden sich deshalb unter anderem an die Neueinsteiger, um diese auf den Turm zu bringen.

Während es beim Alphabet-Festival um die Oper im Ganzen geht, steht bei den Alphabet-Tagen das Singen im Mittelpunkt. Los geht es am Freitag, den 3. Mai, um 20 Uhr im Opernhaus mit Ladysmith Black Mambazo, die als Meister des südafrikanischen Chorgesangs gelten.

Musik aus der Zulu-Kultur

Die A-cappella-Gruppe wurde 1964 von Joseph Shabalala in der Stadt Ladysmith in der Provinz KawaZulu-Natal Südafrika gegründet. Ihre Musik ist tief in der Zulu-Kultur verwurzelt. Dort herrschte seinerzeit (bis 1994) Apartheid: Die damals amtierende weiße Regierung unterdrückte die schwarze Bevölkerung durch ein unmenschliches System der Rassentrennung. Ladysmith Black Mambazo protestierten dagegen mit sanften Liedern voller Hoffnung und Frieden.

In den 1970er Jahren wurde die Band ungemein populär. 1977 trat sie in Köln auf und nahm ein Stück auf Deutsch auf: „Wir grüßen Euch alle“. 1986 engagierte der US-Popstar Paul Simon die Band für sein weltweit gefeiertes Album „Graceland“ – für Ladysmith Black Mambazo der Beginn einer Weltkarriere.

Die Band, deren Leitung Joseph Shabalala 2014 abgab, wurde mit fünf Grammys ausgezeichnet. Den letzten widmete die Gruppe dem ehemaligen Präsidenten Nelson Mandela, den sie 1993 zur Verleihung des Friedensnobelpreises begleitete. Die Band hat mehr als 50 Alben aufgenommen.

Am Samstag, 4. Mai, steht dann ab 11 Uhr in den Foyers des Theaters am Goetheplatz und dem Theatercafé „Singen für alle“ auf dem Programm. Den ganzen Tag über finden Kurzkonzerte lokaler Chöre, Gesangsworkshops und Vorträge statt. Zur Eröffnung spricht Ästhetikprofessorin Jutta Toelle über „Singen als Weltzugang“.

Unerschrockene bleiben bis zum Abend und singen ab 19 Uhr im Opernhaus beim „Orchesterkaraoke“ in Begleitung des spätromantisch besetzten Mannheimer Stamitz-Orchesters und des 100-köpfigen Alphabet-Chores – der auch im Zusammenhang mit dem Alphabet-Festival entstand – die Popsongs ihrer Wahl. Jeder kann aufzeigen und sein Lieblingslied vorschlagen – und das wird dann gespielt und gesungen; zuletzt waren 3000 Zuschauer in der Elbphilharmonie in Hamburg zu dieser besonderen Form des Karaoke zusammengekommen. sba/gespi

