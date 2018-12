Chorgesang in St. Maria

Schwetzingen.Ein ganz besonderes Konzert in der Vorweihnachtszeit erwartet die Besucher am Samstag, 15. Dezember, um 17 Uhr. Dann lädt der Sängerbund zum 50. Mal zu seinem „Weihnachtskonzert bei Kerzenschein“ ein, diesmal in die Kirche St. Maria.

Alle Chorgruppen sind zu hören: die „cOHRrwürmer“, der Jugendchor, „d’accord“ und die „SchwetSingers“. Höhepunkt ist das Weihnachtsoratorium von Camille Saint-Saens. zg

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.12.2018