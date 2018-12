Chorgesang und Tänze

Mannheim.„Melodien aus Himmelkonzert“ heißt der Titel eines Konzertabends, der am Sonntag, 16. Dezember, 18 Uhr, in der evangelischen Personalgemeinde Trinitatis in Mannheim (G 45) stattfindet. Zu hören ist ein Gospelchor unter der Leitung der US-amerikanischen Musikdirektorin Shauntae Tobler Aursby, außerdem tanzt das Gethsemane Praise Dance Team. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. Vor dem Konzert findet von 10 bis 16 Uhr ein Gospel-Workshop statt. sdo

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.12.2018