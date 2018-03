Chroniken in Spiegelschrift

Anzeige

Mannheim.Das Institut für Deutsche Sprache wird die Arbeiten der Mannheimer Künstlerin Dorle Schimmer zeigen. Die Ausstellung „Spiegelverkehrt – Tagebücher 2008-2017“ wird am Mittwoch, 7. März, um 18 Uhr eröffnet und endet am 7. Mai 2018. Die Begrüßungsrede hält Prof. Dr. Ludwig M. Eichinger. Zudem werden die Monimates auftreten.

In Schimmers Arbeiten geht es um die Sprache und das Handschriftliche, die zusammen mit ihren Zeichnungen ein Gesamtbild ergeben. Und am Anfang waren es Pressefotos, die sie inspirierten: Die visuelle Künstlerin begann 2008 damit, Pressebilder von Politikern, Städten oder Kriegsschauplätzen abzuzeichnen. Diese Zeichnungen sind Teil ihrer Tagebücher geworden. In Spiegelschrift hat Schimmer eine persönliche Chronik festgehalten. Demgegenüber stehen ihre Notizen zum Öffentlichen, die stets einen kritischen Unterton besitzen – etwa in Hinblick auf die mediale Darstellung von Frauen und Männern.

Die in Spanien lebende Schimmer beschäftigt sich mit dem Verhältnis der Begriffe „Das Private“ und „Das Öffentliche“. Beispielhaft dient hierfür die Krawatte, ein Kleidungsstück, das im öffentlichen Raum eine gewisse Symbolhaftigkeit besitzt: Dient sie als Hinweis auf Ungleichheit, auf das Tüchtigsein, das Bewundert-werden-Wollen?