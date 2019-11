Clara Schumann zu Ehren

Mannheim.In der Reihe Junges Podium, das seit 2018 Teil der Kammermusik in den Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen ist, präsentiert das Trio Souvenir Werke von Clara Schumann, Louise Farrenc und Elfrida Andree.

Am Mittwoch, 27. November, um 20 Uhr spielen die drei Studierenden der Musikhochschule Mannheim ihr Debütkonzert im Florian-Waldeck-Saal im Museum Zeughaus C5 in Mannheim.

Sanjar Sapaev an der Violine, Haeun Choi am Violoncello und Yorika Kimra am Klavier präsentieren die Werke der Komponistinnen aus Deutschland, Frankreich und Schweden, „deren Klaviertrios den Vergleich mit den bekannten Werken dieser Gattung aus dem 19. und dem beginnenden 20. Jahrhundert nicht zu scheuen brauchen“, so in der Ankündigung.

Zum 200. Geburtstag

Das Konzert ist dem 200. Geburtstag von Clara Schumann gewidmet, deren Klaviertrio g-Moll op. 17 als Hauptwerk erklingt. Schumann wurde am 13. September 1819 in Leipzig geboren und gilt als die berühmteste Pianistin des 19. Jahrhunderts. Mit gerade mal neun Jahren trat sie zum ersten Mal öffentlich im Leipziger Gewandhaus auf und spielte bei einem Konzert von Caroline Perthaler die rechte Partie eines vierhändigen Werkes von Friedrich Kalkbrenner.

Die Komponistin, Pianistin, Musiverlegerin und Professorin stand sechs Jahrzehnte lang auf den Konzertpodien in ganz Europa. Das Klaviertrio g-Moll, ihr wohl bedeutendstes Werk und einziges Kammermusikstück, entstand im Sommer 1846 – in einer Zeit, in der Schumann mit Geldsorgen, einem emotionalen Wrack als Ehemann und einer Fehlgeburt zu kämpfen hatte. Später empfand Schumann ihre Komposition als „gar weibisch sentimental”. soge

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.11.2019