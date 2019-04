Classic-Rock aus Island

Weinheim.Aus Island kommen The Vintage Caravan und haben Classic-Rock im Gepäck, wenn sie am Sonntag, 28. April, um 20 Uhr einen Parkplatz suchen, um im Weinheimer Café Central aufzutreten.

Letztes Jahr haben sie ihr Album „Gateways“ veröffentlicht, mit dem sie nun auf ausgedehnter Tour durch Europa und Skandinavien sind. Die Scheibe wurde so gut aufgenommen, dass sich die Band auch in Deutschland in den Charts platzieren konnte. Entsprechend voll ist inzwischen ihr Auftrittskalender, und gerade für die Clubkonzerte stellen sich immer häufiger Ausverkauft-Meldungen ein, so dass sich Classic-Rock-Fans schnell Karten sichern sollten.

Special Guest beim Konzert in Weinheim ist die junge belgische Bluesrock-Band Black Mirrors um Sängerin Marcella Di Troia. sdo

Info: Café Central. Tickets für 18,60 Euro (plus Gebühren) unter cafecentral.de

