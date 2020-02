Corbett und Uraufführung

Mannheim.Das ist ja mal ein prominent besetztes Konzert der Gesellschaft für Neue Musik (GNM): Der Kammerchor Stuttgart kommt mit dem ja fast schon weltberühmten Frieder Bernius nach Mannheim. Am Freitag, 21. Februar, um 20 Uhr. Der Ort, die Paul Gerhardt Kirche in der Mannheimer Neckarstadt (Paul-Gerhardt-Str. 6) ist von GNM-Chef und Komponist Sidney Corbett sicherlich wegen seiner Akustik gewählt worden. Auf dem Programm steht – neben der von der GNM in Auftrag gegebenen Uraufführung eines Werks von Alessio Elia sowie Werken von Maurice Ravel und Orazio Benevoli – auch ein Stück von Corbett selbst.

Seit über 50 Jahren leitet Frieder Bernius den von ihm gegründeten Kammerchor Stuttgart und blickt damit auf eine lange und erfolgreiche Karriere zurück. Weltweit genießt der Chor höchstes Ansehen und wird für seine exzellenten Interpretationen gefeiert. Neben einer regen Konzerttätigkeit zeugen auch zahlreiche prämierte CD-Aufnahmen von der musikalischen Qualität des Ensembles.

Zuletzt wurde 2017 die Einspielung von György Ligetis Requiem mit dem Preis der Deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet. Das Repertoire des Chores reicht vom 17. bis 21. Jahrhundert, wobei Altes und Neues für den Kammerchor Stuttgart stets in einem Prozess steht. Deswegen stellen sie in ihrem Konzert Werke der Renaissance sowie des französischen Impressionismus einer Uraufführung von Alessio Elia gegenüber. Es handelt sich dabei um ein Auftragswerk der Gesellschaft für Neue Musik Mannheim.

Erneut gastiert die GNM in der Paul-Gerhardt-Kirche in der Mannheimer Neckarstadt statt. Bereits im vergangenen Jahr lieferte sie ein eindrucksvolles Ambiente für die Aufführung der Kurtág-Lieder. dms

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.02.2020