Corelli erneut mit Konzert

Ladenburg.Musiker des Nationaltheaters, nämlich das Corelli-Ensemble, gastieren am Sonntag, 29. September, 17 Uhr, in der Evangelischen Stadtkirche in Ladenburg. Zu dem Konzert laden die Stadt Ladenburg und der Richard-Wagner-Verband Mannheim-Kurpfalz ein. Auf dem Programm stehen Werke von Telemann, Bach, Händel und Mozart. Solisten sind Jean-Jacques Goumaz und Robert Frank.

Das Corelli-Ensemble wurde 1981 gegründet. Der Name des Ensembles geht auf den italienischen Barockkomponisten Arcangelo Corelli (1653-1713) zurück, der dem Kurfürsten Johann Wilhelm von der Pfalz seine Concerti grossi gewidmet hatte und dafür posthum mit dem Titel eines „Marchese di Ladenburg“ geehrt wurde.

Vorverkauf und Kartenreservierung in Ladenburg per Telefon unter 06203/70109 sowie in Mannheim unter Telefon 0621/893417 und an der Abendkasse. pwr/see

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.09.2019