Currentzis packt die „Leningrader“

Mannheim.Was für ein Hype! Alle Konzerte sollen ausverkauft sein, meldet der SWR. Die Welt ist neugierig oder heiß auf Teodor Currentzis. Der wilde Grieche in den Springerstiefeln widmet sich in den kommenden Wochen in seinen Konzerten nur einem einzigen, dafür umso gewichtigeren Werk: der siebten Sinfonie von Dmitrij Schostakowitsch, der sogenannten „Leningrader“.

Mit dem SWR Symphonieorchester und dieser monumentalen Sinfonie ist er Sonntag, 23. Juni, um 19.30 Uhr auch im Mannheimer Rosengarten (Mozartsaal) zu Gast. Die Konzerteinführung um 18.30 Uhr übernimmt im Musensaal Meinhard Saremba.

Wer nun nicht zu den Glücklichen gehört, der bereits Karten hat, bekommt auch keine mehr. Aber er hat die Möglichkeit, das Stuttgarter Konzert mit dem gleichen Programm im Radio oder im Internet per Livestream zu erleben. Auf SWR 2 wird das Konzert aus der Liederhalle am 28. Juni nach den Nachrichten ab 20.03 Uhr übertragen, im Livestream ist man auf SWRClassic.de bereits ab 20 Uhr auf Sendung.

Neuerdings ist das SWR Symphonieorchester nicht nur in den SWR-eigenen Konzertreihen in Stuttgart, Freiburg und Mannheim zu hören, sondern gastiert auch in prominenten Spielstätten wie der Elbphilharmonie Hamburg, im Konzerthaus Wien, in der Kölner Philharmonie und später, im Juli, sogar bei den Salzburger Festspielen.

Schostakowitschs viersätziges Meisterwerk in C-Dur trägt die Schwere der 870 Tage dauernden Belagerung Leningrads durch deutsche Truppen im Zweiten Weltkrieg in sich, wirkt aber auch optimistisch. Noch bevor die Blockade am 8. September 1941 begann, arbeitete Schostakowitsch an dem Werk, das er der Stadt und ihren Bewohnern widmete. Diese Musik, so schreibt es der SWR, habe das Zeug gehabt, den Durchhaltewillen an der antifaschistischen Front zu formen. Klar ist, dass sie auch heute noch packt und unter die Haut geht. dms

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.06.2019