D6-Gipfel tagt in der Klapsmühl’

Mannheim.Der 23. D6-Gipfel steigt im Rahmen des neuesten Klapsmix am Samstag, 29. Februar, 20 Uhr, in der Klapsmühl’ am Rathaus in Mannheim: Frederic Hormuth präsentiert gleich vier auserlesene Gäste seiner Zunft.

Mit dabei sind Kerstin Luhr – Freiburger Comedienne, die auf „mehr Gewicht auf Comedy“ setzt und mit ihren Pfunden prunkt. El Mago Masin aus Nürnberg verbindet indes Musik und Comedy: verpeilt, cool und hochmusikalisch mit einem Hang zu Kinderliedern, Meeresbiologie und Zwiespältigkeit. Ebenfalls mit dabei: Uwe Spinder, Kabarettist aus Stuttgart, der sich gerne mit Kuriositäten im Allgemeinen und Fußball im Speziellen beschäftigt, wenn er die Bühne entert. Zum Abschluss präsentiert Hormuth dann seinen Kollegen Pierre Schäfer aus Nordhessen, der es wie kaum ein anderer versteht, smarte Gags im Graubereich zwischen Kleinstadt und Coming-Out zu bringen. sdo

