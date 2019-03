„Da hilft nur klare Kante“

Funny van Dannen hat schon heiterer geklungen als auf seiner aktuellen Platte „Alles gut, Motherfucker“. Bei seinem Konzert am 28. März im Heidelberger Karlstorbahnhof hat der 61-Jährige ein paar ungewohnt aggressive Lieder im Gepäck. Über die sprach der Wahl-Berliner im Telefoninterview mit dieser Zeitung.

Herr van Dannen, sind Sie heute schon den Hang im Park heruntergerollt? Dazu raten Sie ja im ersten Song ihres aktuellen Albums relativ dringend.

Funny van Dannen: Ich bin noch nicht dazu gekommen. Wir müssen ja noch ein bisschen reden. Generell ist Bewegung gesund. Körperlich wie seelisch.

Trotzdem klingen Sie auf Ihrem aktuellen Album im Schnitt melancholischer, weniger heiter und gelassen als früher.

Van Dannen: Echt? Ich hatte ja auf allen Platten melancholische Stücke. Aber das kann sein.

Liegt es daran, dass Sie sich zunehmend umzingelt sehen von Unvernunft – rechter, linker, politisch hypersensibel korrekter … Das scheint sich fast wie ein roter Faden durch viele neue Lieder zu ziehen, oder?

Van Dannen: Ja, schon. Obwohl ich immer finde, dass man nicht den weiteren Blick verlieren sollte. Dieses ganze Geschrei bei uns ist zum Teil Hysterie, weil wir global gesehen durchaus in einem Teil der Erde leben, in dem es den Leuten gut geht. Das Gerede von Rechts, dass wegen ein paar Flüchtlingen die Kultur untergeht, ist Schwachsinn. Es ist eine ungute Sache, wenn die Rechten es schaffen, den Fokus auf einen Teilbereich der Gesellschaft lenken. Denn wir haben genug andere Baustellen.

Zum Beispiel?

Van Dannen: Ob das nun Kranken- oder Altenpflege ist, Migrationsprobleme, der ganze Nazi-Kram. Gerade da hat man lange viel zu viel durchgehen lassen, jetzt ernten wir die Früchte. Dazu habe ich schon 1995 auf meinem ersten Album im Lied „Gutes tun“ mit Blick auf die damals in Mode gekommene „Akzeptierende Sozialarbeit“, die ich grundfalsch fand, geschrieben: „Mit Nazis diskutieren, die Mutter nicht vergessen.“ Diese Themen müssen angepackt werden. Dass die Gesellschaft so träge ist, ist nicht zum Verzweifeln, aber ärgerlich.

Heinz Rudolf Kunze hat 1986 im Lied „In der Sprache die sie verstehen“ poetisch verklausuliert nach Gewalt gegen Vertreter des Unrechts gerufen. Sind Ihre Lieder „Jemand blutet“ und „Farben“ ähnlich zu verstehen?

Van Dannen: Die Sprache, die die verstehen, ist … keine der Poesie. Gegen rechte Gewalt hilft nur Gewalt von Staatsseite. Ich glaube zwar, dass manche noch gesprächsbereit sind, viele aber auch nicht. Da hilft nur klare Kante. Wer nach unserer deutschen Geschichte mit solchen Ansichten durch die Welt rennt, dem ist mit Diskutieren nicht beizukommen. Was kann ein Lied da schon ausrichten?

Sie nehmen mir die Frage aus dem Mund.

Van Dannen: Ein Lied kann Haltung demonstrieren, immerhin – andere in ihrer Haltung bestärken oder zum Nachdenken anregen. Musik kann schon eine ganze Menge bewirken.

Soll „Forever Ying Forever Yang“ ein Rezept liefern: Mäßigung durch goldene Mitte?

Van Dannen: Das ist ein wenig spöttisch gemeint und dreht sich um den ganzen Yoga-Wahnsinn, der als Allheil- und allgemeines Beruhigungsmittel um sich gegriffen hat (lacht). Aber eine gewisse Gelassenheit kann generell nicht schaden.

Im kämpferisch-genervten „Immer diese Religionen“ gibt es die Zeile „Ich kann das Wort Islam schon nicht mehr hören“. Riskiert man da nicht Shitstorms aus fast jeder Ecke?

Van Dannen: Das würde mir auch nichts ausmachen. Dadurch haben wir ja viele Probleme: Dass Dinge, die nun mal so sind, einfach nicht ausgesprochen wurden. Das hätte ich genau so gesagt, wenn jeden Tag der Papst in der Glotze zu sehen wäre. Ich bin ja nicht gegen den Islam. Ich habe nur generell etwas gegen Religionen, wenn sie Menschen trennen und gegeneinander aufbringen.

Eine Schere im Kopf haben Sie beim Schreiben also nie? Schließlich riskiert man heute massive Drohungen – oder die Vereinnahmung von der falschen Seite.

Van Dannen: „Lesbische, schwarze Behinderte“ ist tatsächlich auf Nazi-Demos gesungen worden. Dagegen kann man nur schwer etwas machen. Das muss ich in Kauf nehmen, wenn ich so arbeite, wie ich arbeite. Ansonsten halte ich mich vom Internet fern. Die ganzen asozialen Medien können mir den Buckel runterrutschen. Was soll ich mit dem Schwachsinn anfangen? Das ist unproduktiv und tut auch nicht gut, wenn man sich dem ganzen Mist aussetzt.

„Immer diese Religionen“ ist fast ein Punkrock-Song – reden Sie mit Campino noch über Texte? Zuletzt erschien ja 2005 etwas von Ihnen auf einem Hosen-Album.

Van Dannen: Der Austausch ist da, obwohl ich ihre Plattenfirma JKP inzwischen verlassen habe. Aber zuletzt haben sie eher mit jüngeren Leuten wie Marteria etwas gemacht. Das ist ja auch in Ordnung. Aber ich habe nichts dagegen, wenn die Hosen wieder mal etwas von mir wollen, das kann passieren.

Hosen-Klassiker wie „Walfang“ oder „Bayern“ sind für Sie vermutlich stabilere Einnahmequellen als die eigenen Alben, oder?

Van Dannen: Ja, definitiv. Das sind viel größere Verkaufszahlen. Wenn ich nur von den Tantiemen meiner eigenen Platten leben müsste, dann wäre ich ein armer Mensch. Generell wird das ja immer schlimmer im Musikgeschäft. Mittlerweile macht man CDs ja nur noch, um für Tourneen zu werben. Das lohnt sich ja kaum noch.

