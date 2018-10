Da wackeln die Wände

Mannheim.Treibender Tech-House bis hin zu rohem Techno: Noisy Neighbours, das Tech-House-Label aus Mannheim, lässt am Freitag, 19. Oktober die Wände im Zimmer wackeln. Los gehts um 23 Uhr, bis 5 Uhr am Samstagfrüh bleibt es laut.

Noisy Neighbours, so schreiben die Veranstalter, erhalten zunehmend Zuspruch in der internationalen Musikszene. Ihre Veröffentlichungen sind mittlerweile in einigen Sets bereits europaweit zu hören. Gegründet von Martin Occo und den Dissolut-Jungs, seien sie „immer unkonventionell und überraschend, am Puls der Zeit – aber ohne jemals die Wurzeln des Detroiter Technos aus den 1980er Jahren zu vergessen“.

Mit der Gründung des Labels riefen die Lauten Nachbarn auch direkt die Veranstaltungsreihe mit Seaside ins Leben. Nach dem erfolgreichen Start im Februar und zwei Auftritten im Loft Club steigt am 19. Oktober die dritte Label-Party im Zimmer Mannheim. Neben Martin Occo spielen sich die Dissolut- und Seaside-Jungs die Bälle zu.

„Wer kennt Sie nicht, die Noisy Neighbours“, fragen die Veranstalter im Pressetext und fahren fort: „Morgens um 4 Uhr noch laute Musik, immer riecht es nach Bier und Zigarettenrauch, der an den Klamotten der Clubnacht haftet, tagsüber sind sie sowieso nie zu sehen und immer sind so viele Leute zu Besuch wie bei einem Schulabschluss. Jeder hasst sie, jeder wäre gern ein Teil der Posse. Jetzt könnt Ihr auch dazu gehören!“ red

