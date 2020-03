„Dafür gibt es keinen deutschen Begriff“

Wachsweiche, gefällige Sprüche hat man vom Rap-Altmeister Moses Pelham noch nie gehört. Dementsprechend ist auch sein neues Album „Emuna“ von großer Intensität geprägt – textlich und musikalisch. Es zeigt aber auch gänzlich neue Facetten des Frankfurters, der hier erstmals singt. Dadurch wird sein Konzert am 24. März im Mannheimer Capitol voraussichtlich noch spannender als gewohnt.

Herr Pelham, Ihr neues Album heißt „Emuna“. Das steht für tief gehenden, umfassenden, ganz selbstverständlichen Glauben. Wie kamen Sie auf den Begriff?

Moses Pelham: Normalerweise sage ich meinem Interviewpartner erst mal, dass ich den Namen nicht gewählt hätte, wenn „Emuna“ einfach nur Glaube hieße. Dann hätte ich das deutsche Wort benutzt. Ich würde es mehr mit „Kraft des Glaubens“ übersetzen, wenn ich mich festlegen müsste, aber das, was Sie gerade sagten, trifft es aus meiner Perspektive auch sehr. Kennengelernt habe ich den Begriff, weil mein Freund, der Rabbiner David Kraus, ihn immer wieder gebrauchte. Aus dem Kontext habe ich mir zusammengereimt, was er bedeuten muss. Weil er ihn oft mit gerade zu leuchtenden Augen verwendete, habe ich noch mal ein anderes Gefühl für „Emuna“ bekommen. Das hat mir einfach sehr gut gefallen.

Hat es etwas Spezielles zu bedeuten, dass es ein jüdischer Begriff ist? Man könnte da viel reininterpretieren in diesen Tagen …

Pelham: Weiß ich nicht, ist mir auch egal. Es ist ein hebräisches Wort, ganz einfach. Das Wort „Glaube“ trifft nicht, was ich ausdrücken will. Und selbst „Kraft des Glaubens“ … bei „Glaube“ muss ich im Deutschen immer an das schlaumeierische „Ja, ja, glauben ist nicht wissen“ denken. Das ist so was Schwaches.

Inwiefern?

Pelham: Dass Moses das Gelobte Land nicht betreten darf, wird gemeinhin als eine Art Strafe betrachtet. Mein Freund David fühlt das ganz anders: Gelehrte aus dem Judentum gehen davon aus, dass in dem Moment, in dem Moses das Gelobte Land betritt, dieses Experiment sofort endet, an das die Juden, Christen und Muslime glauben. Deshalb ist es eine Gnade den anderen gegenüber, dass Moses der Zutritt verwehrt bleibt. Als er immer wieder dafür gebetet hat, soll Gott zu ihm gesagt haben: „Moses, hör auf!“ Das passierte, weil es für alles nur eine bestimmte Zahl von Gebeten gebe, dann werde es wahr, erklärt David. Denn in nichts wird die Emuna so deutlich wie im Gebet. Wenn selbst Gott sich an dieses Gesetz gebunden fühlt, dann ist es unfassbar stark. Diese Geschichte hat mir besonders deutlich gemacht, was Emuna für eine Kraft ist. David sagt, es ist die größte Macht, die einem Menschen innewohnt. Dafür gibt es keinen deutschen Begriff.

Die Platte fängt dementsprechend stark und eindringlich an: mit dem doppeldeutigen Titel „Notaufnahme“. Soll es eine Art emotionaler Erste-Hilfe-Koffer für Hörer sein?

Pelham (lacht): Das wären nicht meine Worte, aber das finde ich ganz schön. Grundsätzlich will ich meine Kunst als Gegenteil von Entertainment verstanden wissen. Meine Kunst ist, ich zitiere – „wenn es hart auf hart kommt und der Spaß vorbei ist“ – das Gegenteil von Kokolores.

Das Video zum ersten Song zeigt eine dramatische Unfallsituation im ungeschönten Netflix-Stil und ist heftiger als alle seine Vorgänger. Sind die Zeiten so hart?

Pelham: Das hat mehr mit den Möglichkeiten zu tun, die man heute hat. Das ganze Video ist an einen Ausschnitt aus meiner Lieblingsserie „The Blacklist“ angelehnt. So etwas haben wir uns vorher nicht zugetraut. Beim Thema Video bewegt man sich immer ein wenig auf dünnem Eis, weil es so teuer ist, dass du meist nicht sagen kannst „Komm, wir machen’s noch mal.“ Deshalb tendiere ich nicht zu Riesenexperimenten. Ehrlich gesagt, auch aufgrund von fürchterlichen Erfahrungen. Mit dem Ergebnis bei „Notaufnahme“ bin ich sehr glücklich, hatte aber nicht das Gefühl, dass das Video so viel krasser ist. Eher filmischer.

Hinter dem Lied „Wunder” scheint mir eine Auffassung von Songwriting als transzendentalem Prozess zu stecken, wie es auch Nick Cave zuletzt bei seinen Gesprächskonzerten erklärt hat: Musik als Mittel, etwas aus den Sphären nicht von dieser Welt zu ertasten? Cave nennt sich deshalb einen religiösen Songwriter, trifft das auch für Sie zu?

Pelham: Interessant. Abgesehen von irgendwelchen Battle-Rhymes zieht sich dieses Transzendente konstant durch mein Werk. Ich habe auch viele Formulierungen dafür, dass ich mich nicht für den Ober-Zampano halte, der da etwas nach seinem Gusto orchestriert, sondern dass ich eher empfange.

Das haben früher viele Jazz- oder Rockmusiker so gesehen: „I’m just the vessel – ich bin nur das Gefäß“.

Pelham: Das ist es, was Kunst für mich auch nach 36 Jahren immer noch so faszinierend macht: Den kreativen Prozess eben nicht im Griff zu haben. Deshalb ist es für mich immer wieder aufs Neue ein Wunder. Ich bin auch davon überzeugt, dass ich dabei Dinge über mich und meine Gefühlswelt – und darüber hinaus – entäußere, die ich in einem Gespräch wie jetzt niemals mitteilen könnte – oder wollte. Selbst wenn ich es wollte. Da passiert einfach etwas Anderes in diesem Dreiklang aus Musik, geschriebenem Wort und Vortrag. Und in der Entstehung noch einmal in ganz anderer Art und Weise, denn ich habe ja wie gesagt gar keine Kontrolle. Das ist beim Stück „Wunder“ aber nicht anders als beim Großteil vom Rest meiner Kunst.

Hinter der oft harten Schale Ihrer Songs verbirgt sich auch oft eine Art Schrei nach Liebe. Folgt auf Glaube und Liebe mal ein Konzeptalbum zur Hoffnung – oder ist das mit „Liedern wie „Weiße Fahne”, „Wunder“ oder „Emuna“ erstmal abgehandelt? Die Zeiten könnten ja noch etwas mehr Hoffnung vertragen, als sich auf „Emuna“ ohnehin schon findet.

Pelham: Ich finde ja, dass meine Kunst seit Jahren insgesamt sehr viel hoffnungsvoller wurde. Was ja dem Menschen dahinter und seinen Bedürfnissen folgt. Vorher habe ich mich eher auf das Drama konzentriert und es als meine Aufgabe gesehen, das festzuhalten. Das schuldete sich auch einem Wunsch nach Ernsthaftigkeit. Ein Wendepunkt ist das Stück „Ein schöner Tag“, das sich schon 2004 ganz klar dazu bekennt, sich danach zu sehnen – nach einer gewissen Hoffnung. Aber da gibt es noch viele andere Stücke. Wie „Emuna“ oder „Wunder“.

In „Weiße Fahne“ singen Sie den Refrain selbst. Überhaupt haben Sie noch nie so viel gesungen auf einem Studioalbum – wenn überhaupt. Warum eigentlich erst jetzt? Es klingt ja alles andere als schlecht – und viel spannender als das meiste im Deutschpop.

Pelham: Beim TV-Tauschkonzert „Sing meinen Song“ habe ich mich ja noch mit Händen und Füßen gegen das Singen gewehrt. Andererseits singe ich schon immer ein bisschen: Wenn ich etwas für jemanden wie Xavier geschrieben habe, singe ich ihm natürlich vor, wie ich mir das vorstelle. Aber öffentlich zu singen, habe ich mir immer schon verboten.

Warum?

Pelham: Weil ich es nicht gut genug fand. Und in meinem Telefon sind 20 Leute, die das besser machen können als ich. Bei „Weiße Fahne“ war ich der Auffassung, dass es nicht passt, dass da überhaupt jemand Anderes etwas darauf macht – dass ich es selbst machen muss, weil es sonst seine Fragilität verliert.

„Juli“ singen Sie komplett. Das ist doch großartig, weil es sonst keiner so singen würde. Sie klingen da wie ein schwarzer Udo Lindenberg … Auch wenn es vielleicht einen Dieter Bohlen in der DSDS-Jury nicht berühren würde …

Pelham: Dabei war das doch genau mein Ziel (lacht). „Juli“ ist übrigens keine Komposition von mir, sondern stammt von dem Songwriter Tex, den man von dem Format „TV Noir“ kennt. Für mich einer der besten Autoren hierzulande. Nach dem Song hat sich die Band Juli benannt. Einen meiner Musiker erinnert meine Version auch sehr an Rio Reiser – und der hat mit ihm noch gespielt. Wobei: Udo Lindenberg, Rio Reiser, Bob Dylan – das sind alles tolle Sänger, aber im eigentlichen Sinne überhaupt keine Sänger.

Finde ich nicht. Die haben vielleicht keine perfekte Stimme, „difficult voice“ sagt man da ja gern, sind aber extrem ausdrucksstark. Ich kann auch nur staunen, wenn Leute Herbert Grönemeyer einen schlechten Sänger nennen. Sein Stil ist eigenwillig, die Stimme noch mehr – aber wer kann seine Sachen nachsingen?

Pelham: Ja, klar. Aber wenn Du Leute mit den Fähigkeiten von Cassandra Steen, Xavier Naidoo oder Peppa um Dich hast, dann merkst Du schon: Da kann ich nicht mithalten. Lass die das machen, ist für alle besser. Aber ich habe jetzt weit über die Hälfte meines Lebens hinter mir – wenn sich da etwas richtig anfühlt, dann erlaube ich mir das halt. Sich etwas zu verbieten, weil es vielleicht nicht cool wird oder irgendwer wer weiß was dazu sagt – ich muss machen, was ich für richtig halte. Was auch eine Rolle spielt: Ich arbeite gerade mit einem jungen Rapper. Und für den ist es ganz selbstverständlich, auch zu singen. Das habe ich beim Rödelheim Hartreim Projekt auch getan – aber nur intern. Nach außen habe ich es mich nicht getraut. Den Jungen beneide ich fast ein wenig. Wenn ich den so sehe, denke ich: „Geil, dass du das so selbstverständlich tust.“

Das ist ja generell im deutschen Rap etwas üblicher geworden – nicht zuletzt bei Apache 207 aus Ludwigshafen, der für mich fast besser singt, als er rappt. Und der sich traut, mit der Erfahrung von ein paar Konzerten die SAP Arena zu buchen – die er dann binnen Minuten ausverkauft.

Pelham: Ich kenne sein Werk tatsächlich überhaupt nicht. Aber generell ist es insgesamt so, dass da gerade eine gewisse Chuzpe unter vielen jungen Leuten auftritt, die mir sehr gut gefällt. Davon kann man sich auch mal eine Scheibe abschneiden.

Ein Höhepunkt ist der Titelsong, ein Duett mit Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß. Danach und beim Hören von „Juli“ dachte ich, warum rennen die ganzen Deutschpopleute nicht ins Pelham-Studio, um mal amtlich zu klingen. Hätten Sie darauf Lust?

Pelham: In dieser Phase meines Lebens bin ich halt wild entschlossen, für mich und mit mir als Hauptingredienz Kunst zu machen. Für die wenige Zeit, die mir noch bleibt, habe ich schon genug Ideen, wie ich sie verbringen möchte.

Das klingt so endzeitlich, dabei sind Sie gerade erst 49 geworden. Im November erscheint dann auch noch die Autobiografie „Direkt aus Rödelheim“. Muss man sich Sorgen machen?

Pelham (lacht): Nein. Verstehen Sie mich nicht miss: Mir hat es unfassbar viel Freude gemacht, für und mit anderen zu arbeiten. Aber im Moment ist für mich einfach wichtig, mit mir selbst zu arbeiten, mit dem, was mich beschäftigt, mit meinen Mitteln. Es klingt so hohl, aber ich erfahre dabei Dinge über mich, die ich vorher nicht wusste. Das heißt aber nicht, dass ich nie wieder die Platte von jemand anderem produziere. Der Anlass für die Autobiografie ist ganz einfach 30 Jahre 3p, das Jubiläum meines Labels.

Apropos Anfangsjahre: Der klassische Battle-Rap „Backstein” zählt virtuos die aktuelle Gangster-Rap-Szene an, die dem „Spiegel“ im Januar sogar eine Titelgeschichte wert war und die Spotify-Charts dominiert. Denken Sie manchmal, es wäre besser gewesen, als Rödelheim Softreim Projekt zu starten? Sido nennt sich zwar „den Vater von diesem Rap-Ding”, aber eigentlich sind Sie ja der Wegbereiter der härteren Töne im Deutsch-Rap.

Pelham (lacht laut): An wen sich „Backstein“ richtet, das kann man so oder so sehen. Ich bin halt mit Battle-Rap aufgewachsen, habe mir nur irgendwann eigentlich verboten, solche Tracks zu machen. Auch, weil ich das Gefühl hatte, dass es das Wesentliche in meiner Kunst verwässert. Zum Beispiel das Hoffnungsvollere, Konstruktivere, über das wir schon sprachen. Aber der Beat war halt so, dass es raus musste – und es hat so eine Freude gemacht. Es ist auch eher schlafwandlerisch entstanden. Sprüche zu kloppen war ja mal mein Kerngeschäft, es auf meine alten Tage mal wieder zu praktizieren, war schön. Aber da muss man nichts groß hineininterpretieren.

Tarek K.I.Z. äußert auf seinem Nummer-eins-Album „Golem“ seine Wut sehr direkt – unter anderem mit der Zeile „Zwei Schüsse auf den Kanzler“. Das wäre nichts für Sie, oder. Selbst wütende Texte haben Sie ja meist indirekt, reflektiert über Ihre Persönlichkeit formuliert.

Pelham: Ja, meine Kunst ist eine sehr persönliche Sache. Und ob Sie’s glauben oder nicht: Ich habe noch nie irgendwas gemacht, um zu provozieren. Ich habe mir lediglich gewisse Sachen nicht nehmen lassen, nur weil sie vielleicht jemanden provozieren. Um etwas nur der Provokation wegen zu machen, dafür bin ich eigentlich viel zu harmoniebedürftig. Einfach nur Krawall – das ist nicht mein Fall. Das ist nichts gegen Tarek, ich mag den Song.

Rassismus scheint immer weniger tabu zu sein, immer mehr Leute zeigen ihren Hass offen. Machen Sie zurzeit verstärkt Erfahrungen mit Rassismus im Alltag?

Pelham: Nein, ich merk’s nicht. Aber das soll keinesfalls repräsentativ klingen oder anderen ihre Erfahrungen absprechen. Ich bin sehr in einer gewissen Blase, gehe immer wieder an dieselben Orte, treffe dieselben Menschen.

Ich war sehr erschrocken, von den Rassismus-Schilderungen auf dem sehr Album „Geist“ des Mannheimer Rappers OG Keemo – fast 30 Jahre nach „Fremd im eigenen Land“ von Advanced Chemistry. Die Intensität erinnert stark an Ihre … genau wie der Sound seines Produzenten Funkvater Frank.

Pelham: Das nehme ich beides als Kompliment. Das ist ein brutaler Rapper, ganz einfach ein Rapper-Rapper. Die sind ein geiles Duo.

Wenn wir schon in Mannheim sind: Gibt es schon eine Festplatte für Ideen zu „Nicht von dieser Welt 3“, Ihre dritte Platte mit Xavier Naidoo?

Pelham (lacht laut): Nee, wirklich nicht! Aus den genannten Gründen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 05.03.2020