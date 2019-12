Dampf ablassen in besinnlichen Zeiten

Neulußheim.Alle Jahre wieder die gleiche Vorfreude – und für eine Reihe Fans auch Enttäuschung: Der Irische Abend der Seán Treacy Band im Alten Bahnhof in Neulußheim ist so begehrt, dass die Karten in der gemütlichen, aber nicht allzu großflächigen Location ausverkauft sind, bevor der Advent begonnen hat. Das gilt auch für das Konzert am Freitag, 13. Dezember, doch diesmal soll daraus kein Frust erwachsen.

Die „Treacys“ kommen schon einen Tag vorher in den Kulturtreff: Sie präsentieren am Donnerstag, 12. Dezember, um 20 Uhr, ihr „Sommerprogramm“, bewahren also die Zuhörer vor einem Übermaß an Besinnlichkeit mit flotten Titeln wie Thin Lizzys „Boys are back in town“ oder „Hotel California“ von den Eagles.

Damit die Stimmung sich in Bewegung ausagieren kann, bleibt der Alte Bahnhof an diesem Abend unbestuhlt – was auch der Kartenverfügbarkeit gut tun dürfte, denn der Andrang dürfte groß sein. müm

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 05.12.2019