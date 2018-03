Dancehall nach alter Schule

Anzeige

Mannheim.Auch im Februar gibt es im bekannten Reggae und Dancehallclub Rude7 wieder eine Regular-Dance-Nacht. Für Samstag, 24. Februar, haben sich die Slin Rockaz etwas ganz Besonderes für die feierwütigen Reggae-Fans ausgedacht: Es geht auf eine musikalische Zeitreise quer durch die letzten Jahrzehnte des Dancehall-Horizonts. Das „Oldschool Dancehall Special“ ist genau das Richtige für nostalgische Rhythmus-Liebhaber.

Unsterbliche Klassiker

Nicht umsonst genießt die Zeit um die Jahrtausendwende einen legendären Ruf in Tanzhallen-Fankreisen. Treibende Rhythmen, minimalistische Beats und zahlreiche unsterbliche Klassiker. An diesem Abend rücken Künstler aus der jamaikanischen Musik-Szene, wie Sean Paul, Shabba Ranks, Bounty Killer, Beenie Man, Mad Cobra, General Degree, T.O.K. und Lady Saw in den Vordergrund. Und weil es sich schließlich um den absoluten Trend des sogenannten „Oldschool“ dreht, geben die Veranstalter folgenden gleich mal folgenden Tipp: „Speichert das Date in eurem Nokia und legt schon mal den Batty Rider bereit.“ Na dann... Auf geht’s. Info: Samstag, 24. Februar, ab 23 Uhr. Eintritt: 7 Euro. jor