Daniel Kehlmann liest in Heidelberg

Heidelberg.Die Grundannahme ist eigentlich absurd: Till Eulenspiegel, ein umherstreifender Schalk aus dem 14. Jahrhundert, findet sich mitten in der Brutalität des Dreißigjährigen Krieges wieder. Dieser brachte von 1618 bis 1648 große Zerstörung über große Teile von ganz Europa. Mit dieser Durchmischung chronologischer und thematischer Figuren und Ereignisse ist dem Autoren Daniel Kehlmann allerdings ein richtiger Verkaufsschlager gelungen. Gut einen Monat lang führte „Tyll“ die Spiegel-Bestsellerliste an.

Am Mittwoch, 4. Juli 2018, kommt Daniel Kehlmann mit seinem Buch ab 20 Uhr ins Deutsch-Amerikanische Institut (DAI) in Heidelberg. Sein Buch trifft den Nerv der Zeit. Der Autor erfindet die legendäre Figur des Eulenspiegel neu und entfaltet um sie ein ungeheures Panorama des Dreißigjährigen Krieges. Im Mittelpunkt stehen dabei die seelischen Traumata durch verschiedene Facetten der Gewalt. Ähnlich wie sein Vorbild ist Tyll Ulenspiegel in „Tyll“ ein Vagant, rebellischer Gaukler und Provokateur. Der Sohn eines Welterforschers gerät mit der Kirche in Konflikt.

Er muss flüchten, kreuz und quer durch das Land, das von Religionskriegen erschüttert wird. Auf dieser Reise begegnet er zahlreichen spannenden Menschen: dem melancholischen Henker Tilman, dem exilierten Königspaar Elisabeth und Friedrich von Böhmen, deren Ungeschick den Krieg einst ausgelöst hat und dem Arzt Paul Fleming.