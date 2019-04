Darf ein Kind Adolf heißen?

Mannheim.Darf man sein Kind Adolf nennen? Diese Frage spaltet ein gemütlich begonnenes Zusammentreffen von Familie und Freunden auf einer Dachterrasse in Paris. Die Stimmung kippt, als Vincent der Runde eröffnet, er und seine Frau Anna wollten ihr noch nicht geborenes Kind nach Hitler benennen, eben Adolphe. Sofort melden sich alle weiteren Anwesenden, Gastgeber Pierre und Elisabeth sowie Claude, ein Freund aus Kindertagen, zu Wort. Allerdings geht es schon bald gar nicht mehr (nur) um den Vornamen, sondern um ein paar andere Wahrheiten, die man den anderen eigentlich schon immer gerne sagen wollte. Die Zusammenkunft läuft aus dem Ruder.

Premiere ausverkauft

„Der Vorname“ – so lautet der Titel eines französischen Films von Alexandre de la Patellière und Matthieu Delaporte aus dem Jahr 2012, der alsbald von vielen Theatern auf die Bühne gebracht wurde. Im vergangenen Jahr dann wurde der Film von Sönke Wortmann neuverfilmt, die Hauptrolle in der Komödie spielt Christoph Maria Herbst (bekannt aus Stromberg). Nun hat sich auch das Theater am Puls in Schwetzingen der Debatte um den Vornamen angenommen. Premiere hat das Stück am Samstag, 6. April (die ist allerdings schon ausverkauft; weitere Aufführungen sind Ende April, im Mai und Anfang Juni).

„Es geht um die Frage, ob Adolf ein Name ist, den man heute einem Kind geben kann, es geht aber auch darum, wie Kommunikation funktioniert. Wie ist das, wenn bei Familienfesten plötzlich heikle Themen angesprochen werden und jeder gibt seinen Senf dazu – auch zu Themen, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben“, sagt Joerg Steve Mohr, Intendant des Theaters am Puls.

Für ihre Inszenierung halten sich Mohr und sein Ensemble dicht am Text – lediglich der Schauplatz wurde vom Wohnzimmer auf eine Dachterrasse verlegt. „Das Ganze ist für die Zuschauer sehr komisch und absurd, obwohl, oder gerade weil, es um eigentlich tragische Dinge geht, die sich die Menschen auf der Bühne da um die Ohren hauen.“

Info: Weitere Vorstellung im April: Sa, 27., 20 Uhr. theater-am-puls.de

