Darth Vader sorgt für Unruhe

Mannheim.John Williams’ Oscar-, Golden-Globe- und Grammy-prämierte Musik live von einem großen Orchester gespielt, dazu der passende Film auf Großleinwand: Das können sich „Star Wars“-Fans am Samstag, 26. Januar, 19.30 Uhr, in der Mannheimer SAP Arena gönnen. Zu sehen ist „Eine neue Hoffnung“. Zum 40. Jubiläum der Sternensaga genießen Fans den Auftakt der Filmreihe als audiovisuelles Gesamterlebnis. Gespielt werden die berühmten Melodien vom Pilsen Philharmonic Orchestra, während gleichzeitig der komplette Film auf einer Großbildleinwand zu sehen ist. In „Star Wars: Eine neue Hoffnung“ steht die Galaxie nach Vernichtung der Jedi-Ritter unter der grausamen Herrschaft Darth Vaders. Rebellen gelingt es aber, die Baupläne für den Todesstern zu stehlen und das Imperium in Aufruhr zu versetzen. Die Pläne gelangen zum alten Jedi-Ritter Obi-Wan Kenobi, der mit seinem Schüler Luke Skywalker den Kampf gegen das Imperium aufnimmt… sdo

Info: Samstag, 26. Januar, 19.30 Uhr, SAP Arena, Mannheim; Tickets ab 73,60 Euro (plus Gebühren) unter 0621/18190333

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.01.2019