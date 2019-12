Mannheim.„Vor dieser Nummer neun hat Gustav Mahler sich richtiggehend gefürchtet. Deshalb wollte er ,Das Lied von der Erde‘, das doch eigentlich eine Sinfonie in Liedern war, nicht mitzählen. Diese Neunte wurde die letzte, die er vollenden konnte. Trotzdem oder gerade deshalb geriet sie formvollendet, ja formschaffend, selbstbewusst und in jeder Weise tragisch“, schreibt das SWR Symphonieorchester in seiner Veranstaltungsbroschüre. Und weiter heißt es mit Verweis auf ein Zitat aus einem Brief des österreichischen Komponisten Alban Berg: „Der erste Satz ist das Allerherrlichste, was Mahler geschrieben hat.“

Am Sonntag, 22. Dezember, 19.30 Uhr kommt das SWR Symphonieorchester mit seinem Chefdirigenten Teodor Currentzis und Mahlers Sinfonie Nr. 9 in den Mannheimer Rosengarten.

Mahler, 1860 geboren, dirigiert im Februar 1911 sein letztes Konzert in der New Yorker Carnegie Hall, Anfang Mai desselben Jahres stirbt er. Die Uraufführung seiner neunten Sinfonie hat er nicht mehr erlebt. Sie gilt als Meisterwerk mit vielen berührenden Passagen.

Beginn der Neuen Musik

Der griechisch-russische Musiker, Schauspieler und Dirigent Currentzis, ausgebildet am Sankt Petersburger Konservatorium, ist seit Beginn der Spielzeit 2018/19 Chefdirigent des SWR Symphonieorchesters. „Wenn Teodor Currentzis Mahlers Neunte dirigiert, dann teilt er seine Träume mit uns. In seinen Gedanken zu diesem Werk dreht sich viel ums Verschwinden – aber für Currentzis markiert Mahlers letzte vollendete Sinfonie auch den „Beginn der Neuen Musik“, schreibt der SWR über ihn. sba

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.12.2019