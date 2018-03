Das Beste aus 23 Jahren

Anzeige

Heidelberg.Mit seinem Voodooclub beehrt Phillip Boa am Freitag, 2. März, 20 Uhr, die Halle 02 in Heidelberg. Das Programm: Singles und Songs aus dem Katalog der Band.

Seit Mitte der 80er Jahre sind Phillip Boa and the Voodooclub zu hören und machen immer wieder mit ihrer Musik zwischen Brit-Post-Punk, New Wave und Avantgarde von sich reden. Boa selbst ist nicht nur Kopf der Gruppe, sondern auch einziges konstantes Mitglied; er singt, spielt Gitarre und komponiert. Seine Stücke finden sich auch als Hintergrundmusik für Reportagen und Dokumentationen sowie Kinofilme wieder.

An die 20 Studioalben haben Boa & Co. seit ihrer Gründung 1985 veröffentlicht. Mit ihrer letzten Scheibe „Fresco“ 2016 konnten sie wieder an kommerzielle Erfolge Anfang der 90er Jahre anknüpfen. Ihr jetziges Konzertprogramm ist als Best-of zu sehen.