Das „Durchschnittsdorf“ hebt sich ab

Haßloch.Die theoretische Ausgangslage ist kurios: Einerseits gilt das Großdorf Haßloch in der pfälzischen Rheinebene wegen seiner rechnerischen Durchschnittlichkeit als bundesweit einzigartiger Testmarkt der Nürnberger Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) – andererseits geben die Haßlocher vor, mit ihrem „Weihnachtsmarkt der 1000 Lichter“ weit aus dem Angebot der vielen tausend Weihnachtsmärkte in Deutschland herauszuragen.

Dabei bietet der „Lichter-Markt“ auf den ersten Blick dasselbe wie viele andere Budendörfer: Kunsthandwerk und Spielsachen, Textilien und Duftkerzen, Spezialitäten aus der regionalen Küche und ein Karussell. Doch dann gibt es da auch noch die Pferdekutsche, mit der man das Großdorf erkunden kann, ein Bühnenprogramm mit Marionettentheater und Musik, einen Falkner, der seine Greifvögel vorführt, einen Treffpunkt auf dem Markt in einer Jurte mit Stockbrotbraten am Lagerfeuer und schließlich ein Feuerwerk am 21. Dezember (19.30 Uhr), wenn das vierte Advents-Wochenende eingeläutet wird.

Die Haßlocher sind Pioniere der „deutschen Lebensart“: Bevor ein Produkt auf den bundesweiten Markt kommt, wird es von rund 3000 Haushalten in Haßloch getestet: Ihr Kaufverhalten entscheidet, ob die Handelsriesen zwischen Kiel und Konstanz etwas Neues ins Regal stellen. Deshalb kann man bei Einkäufen in Haßloch Dinge entdecken, die es – vielleicht – woanders erst später gibt. Seit 1986 wird der „Testmarkt Haßloch“ von den Forschern der GfK unter die Lupe genommen – nur den „Weihnachtsmarkt der 1000 Lichter“ lassen sie links liegen.

Der bietet an den nächsten beiden Wochenenden ein kleines Bühnenprogramm. Am 15. Dezember, 18.30 Uhr, kommt ein Posaunenchor, am 16. Dezember um 15 und 16.30 Uhr ein Marionettentheater. Dazwischen wird von 15 bis 18 Uhr der Falkner die Künste seiner Greifvögel demonstrieren.

Am 21. Dezember startet vor dem Feuerwerk das Mark-Selinger-Duo musikalisch durch, am nächsten Abend kommt der Stadtposaunenchor Mannheim, und am Schlusstag, 23. Dezember, gibt es um 15 und 16.30 Uhr noch zweimal Marionettentheater. Der Weihnachtsmarkt beginnt am Freitag um 17 Uhr, am Samstag um 16 Uhr und am Sonntag um 14 Uhr. Jeweils um 21 Uhr ist Schluss.

Da das Marktgeschehen mitten im Ort stattfindet, kann man gewissermaßen „nebenbei“ auch die nahen Attraktionen des größten Dorfes von Rheinland-Pfalz in Augenschein nehmen, etwa die prachtvollen Fachwerkhäuser und fantasievoll gestalteten Höfe. In Haßloch gibt es ganzjährig auch einen Badepark mit Riesenrutsche, Dampfgrotte und Saunalandschaft. Und einen guten „Haßlocher Wein“ kann man dort ebenfalls verkosten: Den „Leisböhl“, der vor wenigen Jahren „reaktiviert“ wurde und natürlich auch auf dem Weihnachtsmarkt angeboten wird. rs

