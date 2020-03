Das feine Spiel mit Erotik und Humor

Burlesque vereint viele Facetten: Erotik, Tanz, Humor, große Inszenierung. „The Petits Fours Show“ bringt all diese Eigenschaften am Sonntag, 22. März, 20 Uhr, ins Capitol nach Mannheim: Die Darstellerinnen spielen mit ihrem Publikum – und selbstironisch auch mit sich und ihren Kolleginnen. Dazu präsentiert das Gesangstrio The Pearlettes Musik aus vergangenen Zeiten.

Mannheim.Dita von Teese machte Burlesque als Kunstform salonfähig. Seitdem ist Burlesque ein fester Bestandteil im Showgeschäft und längst von seinem verruchten Image befreit. Denn obschon die Künstlerinnen nicht mit Reizen geizen, steht ihre Inszenierung immer im Zeichen selbstbewusster, geschmack- wie humorvoller Darstellung freigeistiger Weiblichkeit: Hier ist nichts schmuddelig oder billig. Im Gegenteil: „The Petits Fours Show“ vereint eine erotisch-musikalische Reise mit dem Spiel aus Selbstironie, Eleganz, und dem gewissen Augenzwinkern. Ihr Wissen um die eigene Wirkung macht die Darstellerinnen erst recht unwiderstehlich – eben wie kleine Biskuit-Sahnehäppchen.

Dreimal zwei Karten für „The Petits Fours Show“ verlost das „Morgen Magazin“ in dieser Ausgabe: Wer bei unserer Verlosung dabei sein möchte, ruft bis Montag, 9. März, 14 Uhr, die Telefonnummer 01379/88 46 18 an (die Firma Legion berechnet 0,50 Euro aus dem Festnetz der Telekom, eventuell gelten andere Preise aus dem Mobilfunknetz). Nennen Sie das Stichwort „Petits Fours“, Ihren Namen, Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer.

Direkt Karten sichern kann man sich unter der Capitol-Tickethotline 0621/33 67 333. Je nach Kategorie kosten Plätze 42,50 oder 49 Euro. sdo