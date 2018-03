Das Fest vor dem Fest

Anzeige

Mannheim.Offiziell startet das Jetztmusikfestival erst im April, doch es präsentiert zusammen mit dem Veranstalter Tonstudio schon jetzt einen Vorgeschmack auf die kommende Saison: das Nachtdigital-Festival.

Das Festival in Olganitz bei Leipzig zählt seit zwanzig Jahren zu den best-kuratierten auf internationalem Terrain – und kommt nun am Freitag, 2. März, ins Studio Werkhaus des Nationaltheater Mannheim. Am DJ-Pult sorgt Robert Johnson-Gründer Ata für die richtige Stimmung auf der Tanzfläche. Auch sind Nachtdigital-Gründer Leo und Michel (MON) und Steffen Bennemann mit von der Partie, ebenso Don’t DJ mit einem Liveset. Karten zum Event sind im Vorverkauf ab 10 Euro erhältlich, an der Abendkasse kosten sie 12 Euro. zyl