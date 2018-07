Das Gemetzel geht weiter

Anzeige

Worms.Der Auftakt der Wormser Nibelungen-Festspiele rückt in greifbare Nähe: Am Freitag, 20. Juli, um 20.30 Uhr, feiert die diesjährige Inszenierung „Siegfrieds Erben“ vor der imposanten Kulisse des Wormser Doms Premiere. Hier die wichtigsten Informationen zum Open-Air-Theaterfestival im Überblick.

Aus welcher Feder stammt das Theaterstück „Siegfrieds Erben“?

Programmübersicht Bis 26. August: Ausstellung „Andrei Tarkowsky. An Artist of Space“. Museum Heylshof. 13. Juli, 18.30 Uhr: Vernissage „Starke Männer, Holde Frauen“. Bis 12. August, Josef Lang Kunstverein Worms. 18.-28. Juli: Ferienworkshop für Jugendliche „Nibelungen-Kunst-Fabrik: Fake oder Fakten?“ 20. Juli, 20.30 Uhr: Premiere „Siegfrieds Erben“. Bis 5. August täglich außer am 30.7., Dombühne. 21./22. Juli, 20 Uhr: „Last Exit: Hunnenland.“ Das Wormser. 22. Juli, 11 Uhr: Theaterbegegnungen. Nibelungen aktuell. Heylshofpark. 20 Uhr: Nibelungenhorde „Verrat?! – Renn’, wenn du kannst!“ EWR-Kesselhaus. 24. Juli, 18 Uhr: „Gunther und Gutrune – betrügerische und betrogene Geschwister“. Das Wormser. 25. Juli, 18 Uhr: „Siegfrieds Erben – Spurensuche zwischen Dichtung und Wahrheit. Eine Ortsbegehung“. Das Wormser. 26. Juli, 18 Uhr: „Die Nibelungen und ihre Frauen in den Wormser Festspielinszenierungen seit 2002“ Das Wormser. 20 Uhr: Konzert „Der Nibelungen Not“ von Ensemble Leones. Magnuskirche. 26./28. Juli, 20 Uhr: Theater „Gut gegen Nordwind“ mit Alexandra Kamp und Maximilian Laprell. Das Wormser. 27. Juli, 18 Uhr: Werkstattgespräch. Heylsschlösschen. 27./29. Juli, 20 Uhr: „Alle sieben Wellen“ mit Alexandra Kamp und Maximilian Laprell. Das Wormser. 29. Juli, 10 Uhr: SWR1-Sendung „Leute“. Das Wormser. 11 Uhr: Kindertag. Heylshofpark. 18 Uhr: „Fremd sein!“. Musikalische Lesung mit André Eisermann, Kammerensemble. Dreifaltigkeitskirche. 31. Juli, 18 Uhr: „Siegfrieds Tod in ausgewählten Nibelungenliedern der Gegenwart“. Das Wormser. 1. August 18 Uhr: Biografisches zu Feridun Zaimoglu. Das Wormser Kulturzentrum. 2. August, 18 Uhr: „Blutmordrache. Überlegungen zu modernen Dramatisierungen des Nibelungen-Mythos jenseits von Worms“. Das Wormser Kulturzentrum. 3. August, 18 Uhr: Werkstattgespräch. Heylsschlösschen. 4./5. August, 20 Uhr: „Die Niere“ mit Katja Weitzenböck und Dominic Raacke. Das Wormser Theater.

Das Autorenduo Feridun Zaimoglu und Günter Senkel hat sich in diesem Jahr an die Nibelungensage herangewagt und für die Festspiele die Geschichte der Nibelungen fortgeschrieben. Zaimoglu und Senkel kennen sich seit knapp 30 Jahren. Die beiden haben bereits zahlreiche Theaterstücke gemeinsam geschrieben. Regie führt der 41-jährige Schweizer Roger Vontobel unter der Intendanz von Nico Hofmann und der künstlerischen Leitung von Thomas Laue. In Mannheim ist Vontobel übrigens kein Unbekannter: Am Opernhaus hat er schon Verdis „Aida“ und Beethovens „Fidelio“ inszeniert.