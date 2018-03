Das Grauen kommt nach Mannheim

Anzeige

Die in den USA und Großbritannien schon erfolgreiche „Walker Stalker“-Reihe versteht sich dabei keineswegs nur als Sprachrohr von „The Walking Dead“. Mit über 250 000 Zuschauern in zwölf Städten veranstaltet das Format die nach eigenen Angaben „weltweit größte“ Convention für Horror, Zombie und Science Fiction - und das sollen tausende von Gästen auch zu spüren bekommen.

Denn neben einer großen Händlermeile mit Tattoo-Künstlern, Accessoires und Fanartikeln haben die Organisatoren mit Tommy Flanagan, Ryan Hurst und „Hellboy“-Star Ron Perlman auch drei harte Jungs mit an Bord, die dem erfolgreichen Motorrad-Rocker-Serienformat „Sons Of Anarchy“ von 2008 bis 2014 ein Gesicht gaben.

Neben zahlreichen Autogrammen und Selfies, die besonders von „TWD“-Stars wie Jeffrey Dean Morgan (Negan), Norman Reedus (Daryl) und Sarah Wayne Callies (Lori) besonders beliebt sein dürften, soll bei diversen Panels tiefer in die Welt eingestiegen werden, in der sich einige wenige Überlebende nach einer Zombie-Apokalypse vor Beißern, der Infektion und der eigenen moralischen Degeneration schützen müssen. Den Krachmachern Steven Ogg (Simon), Pollyanna McIntosh (Jadis) und Austin Amelio (Dwight) wird dafür ebenso die Bühne geboten wie einem verbalen Duell zwischen Daryl und Negan. Der Blick in die Familie von Lori und ihrem Sohn Carl Grimes (Chandler Riggs) verspricht dagegen eher emotional zu werden. Wenn die Veranstalter am Ende sogar eine Begegnung mit „Jesus“ (Tom Payne) höchstselbst herausholen: Was will der treue Fan mehr?

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 15.03.2018