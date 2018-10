Das große E-Rollen auf dem Ring

Hockenheim.Es ist ein Teufelskreis. „Wer über Elektromobilität spricht, denkt an all ihre Mängel“, sagt Alexander Nieland und weiß: „Es muss sich etwas tun.“ Den ersten Schritt will der Automobilexperte und Geschäftsführer der e4 Qualification GmbH nun selbst wagen -– und hat mit dem ersten „e4-Testival“ direkt Europas größte fahraktive Messe in diesem Bereich aus dem Boden gestampft – also ein Event zum Mitfahren. Nielands Überlegung dahinter: „Es ist ein Kampf gegen die diffuse Angst vor Elektromobilität, den wir mit der Kraft des Erlebnisses führen müssen.“

Begeisterung wecken

Denn wer persönlich erlebe, dass Diskussionen über Reichweiten und Ladeinfrastruktur durch positive persönliche Erfahrungen oft in Windeseile in den Hintergrund rücken, werde oft schon automatisch zum Verfechter der neuen Technologie. Oder wie Nieland zum Ausdruck bringt: „Wir müssen den Teufelskreis mit Begeisterung durchbrechen.“

Und von der soll es am kommenden Wochenende am Hockenheimring reichlich zu kosten geben. Vom E-Scooter-Produzenten bis zur E-Bike-Schmiede, vom Elektromotorrad bis hin zum vollelektrischen Supersportwagen wird es Exponate mit fortschrittlicher Technologie nicht nur zu betrachten, sondern auch – buchstäblich – zu erfahren geben. Während Autozulieferer wie Brose die Vorteile der neuen Aggregate technisch erklären und junge Start-ups ihre Ideen für einen smarten Verkehr von morgen präsentieren, bieten Branchenriesen wie Jaguar, Audi und BMW mit ihren Modellen iPace, e-tron und i8 ihre neuesten Serien zur Probefahrt auf der Grand Prix-Strecke feil. Für Aussteller wie die BMW Niederlassung Mannheim, die mit zehn fahrbereiten Modellen an die Traditionsrennstrecke kommt, war die Teilnahme bei dieser bedeutenden Premiere absolute Pflicht, wie Sprecherin Kathrin Lindemann erzählt: „Elektromobilität ist für uns ein unglaublich wichtiges Thema, in dem wir uns früh sehr gut aufgestellt haben. Nun möglichst viele Menschen damit in Berührung zu bringen, ist unser großes Ziel.“

Auch Cheforganisator Nieland glaubt an den Erfolg des Konzepts: „Das, was wir hier vorhaben, gibt es noch nicht – doch wer den Reiz einer Technologie, die sich nicht nur permanent verbessert, sondern auch die Leichtigkeit der Beschleunigung vermittelt, erst einmal erkannt hat, dem gehört die Zukunft.“

Als elektrifizierte Kopie der Internationalen Automobilausstellung (IAA) wolle er sich dabei keineswegs verstehen, sondern vielmehr eine bereits aktive Szene mit all jenen vernetzen, die neugierig auf die Technologie sind.

Hannes Jaenicke spricht

Prominente Unterstützung kommt von Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Die Grünen), der die Messe persönlich eröffnen wird. Auch Naturdokumentarfilmer und Schauspieler Hannes Jaenicke stellt sich in einer von zahlreichen Diskussionsrunden Fragen nach der Mobilität von morgen. Mit dem Mannheimer Energieerzeuger MVV, der seinen Elektroflitzer „e.go“ vorstellt, und dem Heidelberger Fahrrad-Start-up „Ruprecht Bikes“ ist auch die unternehmerische Region am Ring stark vertreten.

Für Nieland soll das nur der Beginn eines „Aktes der Überzeugung“ sein, den es bei jedem Einzelnen zu verstetigen gilt. Oder wie es der Veranstalter zusammenfassend sagen würde: „Die Automobilindustrie muss begreifen, dass sie zukünftig nicht mehr Autos, sondern Mobilität verkaufen muss. Jetzt ist Wettbewerb angesagt!“ mer

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.10.2018