„Das große Rad der Geschichte drehen“

Mannheim.Der orientalische Mythos ist uralt – seine heilende Kraft dagegen ungebrochen. Dies darf jedenfalls glauben, wer mit Martin Kloepfer und Oleg Zhukov über ihr jüngstes Familienstück ins Gespräch kommt. Als Teil des Künstlerkollektivs „subbotnik“ inszenieren sie am Mannheimer Nationaltheater mit „1001 Nacht oder die Macht des Erzählens“ ein Kinderstück für Erwachsene und sehen darin alles andere als einen Widerspruch.

Zum einen, weil sie mit der jährlichen Kooperation aus Schauspielensemble und Jungem Nationaltheater die Disziplinen auf der Bühne des Schauspielhauses wegweisend verflechten. Zum anderen, weil sie in 70 Minuten ein Arsenal an Geschichten erzählen wollen, die sich an kein Alter ketten lassen.

Vorausgegangen war dieser mutigen Zielsetzung eine tiefe Beschäftigung mit dem historischen und grausamen Stoff: Demzufolge lässt ein eitler Prinz aus Angst vor Langeweile an jedem neuen Morgen seine jeweilige Gefährtin töten und entsorgen. Bewusst habe man diesen Gedanken auf zeitlose Probleme heruntergebrochen. „Das Erzählen ist wie eine Droge, die auch uns befallen hat“, wie Martin Kloepfer im Gespräch erklärt.

Er berichtet von einem sechswöchigen Arbeitsprozess, in dem man aus 30 bis 40 Anfangsgeschichten jene fünf herauskondensiert habe, die nun wie ein verschachteltes Regal ineinandergreifen. „Natürlich wollen wir nicht klüger sein als unser Publikum, die Spannung aber sehr wohl bis zur letzten Sekunde wahren“, wie Oleg Zhukov es beschreibt.

Mit Celesta und Gitarre

Die interessierten Familien erwarte dabei eine Verbindung aus Live-Hörspiel und akustischer Installation, wilden Geräuschmachern und auskomponierter Musik, die von der Celesta und Gitarre musikalisch, durch Fließtext aber auch szenisch kontrastiert wird. Dass den Regisseuren für ihre Arbeit die große Bühne zur Verfügung steht, kommt Kloepfer und Zhukov ganz gelegen. Denn die Aufbauzeit für das meist vor- oder nachmittags zu sehende Stück ist zwar kurz, „wie wir aber die Maschinerie dieses großartigen Hauses benutzen können, um Schauspieler wahlweise drei Meter in der Tiefe zu versenken oder in lichte Höhen nach oben zu fahren, ist gigantisch“, so Kloepfer.

Mit einer dramaturgisch gar nicht so unkonventionellen Setzung, die den ersten Theaterkontakt junger Kinder aber ernst nimmt, wolle man am Ende „das große Rad der Geschichte drehen, um Kindern zu zeigen, was auf der Bühne alles geht, wenn man nur daran glaubt“. mer

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 15.11.2018