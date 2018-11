Das Höllenfeuer lodert immer noch

Mannheim.Mit seinen exzentrischen Auftritten, bei denen er vor kaum einer Ausdrucksform zurückschreckt, setzte Arthur Brown schon in den 1960er Jahren Maßstäbe. Er beeinflusste Giganten wie Kiss, Alice Cooper und David Bowie. Noch immer ist „the God of Hellfire“, wie das unvergessene Intro seines größten Hits tönt, mit seiner Band live zu erleben. Am Samstag, 24. November, 20 Uhr, tritt er im 7er Club in Mannheim auf.

Masken, Nebel, mitunter blankes Fleisch: Wenn Arthur Brown die Bühne betritt, muss man im Publikum auf alles gefasst sein. Das hat sich auch 50 Jahre nach seinem Überraschungserfolg „Fire“, nicht geändert. Nach wie vor bezwingt der Sänger mehrere Oktaven und mag es ebenso laut wie schrill, obwohl er 76 Jahre alt ist. „The Crazy World Of Arthur Brown“ endet eben nie. sdo

