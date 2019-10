„Das Internet ist wie ein Messer“

James Blunts Erfolg kommt nicht von ungefähr. Er hat stets hart gearbeitet, allein in Deutschland gibt er 2020 mehr als zehn Konzerte. Jetzt sitzt der britische Musiker ganz unprätentiös in Jeans und schwarzem Pullover in einer Suite im feinen Hotel Waldorf Astoria in Berlin, um über sein neues Album „Once Upon A Mind“ zu sprechen. Der Elektronik des Vorgängers „The Afterlove“ hat sich der 45-Jährige weitestgehend entledigt. Übrig geblieben ist der eingängige Pop, für den ihn seine Fans lieben. Blunts Musik lässt vermuten, dass ihn eher die Melancholie anzieht. Seine selbstironischen Tweets beweisen dagegen: Der Mann hat durchaus Humor. Am 16. März 2020 gastiert der Sänger wie auf fast jeder seiner Deutschland-Tourneen in der Mannheimer SAP Arena.

Mr. Blunt, Sie gelten als großer Twitter-Fan. Lieben Sie die sozialen Medien?

James Blunt: Nein. Ich finde Social Media schrecklich. Eine Plattform wie Instagram spiegelt doch nicht das echte Leben wider. Da zeigen die Menschen nur das Schöne, nicht ihren wirklichen Alltag. Damit verunsichern sie andere User, so entstehen Neid und Hass. Im Netz verlieren die Leute ihre Hemmungen, nein, besser: Sie werfen ihre Menschlichkeit über Bord. All die furchtbaren Dinge, die sie über eine Person schreiben, würden sie ihr niemals direkt ins Gesicht sagen.

Heißt das, Sie würden die ganzen Online-Plattformen gern abschaffen?

Blunt: Das Internet ist für mich wie ein Messer, mit dem Sie entweder jemanden töten oder wundervolle Kunstwerke schnitzen können. Ich denke, die Leute müssten einfach lernen, Social Media sinnvoller zu nutzen. Vor allem sollten sie wieder mehr miteinander reden. Auch ich ertappe mich manchmal dabei, dass ich mich frage: Wieso ruft mich jetzt jemand an? Ich bin gerade so beschäftigt. Wir haben uns zu sehr an Textnachrichten gewöhnt, dadurch ist der direkte Kontakt auf der Strecke geblieben.

Wenigstens bringen Sie mit Ihren Tweets die Leser zum Lachen.

Blunt: Ich veralbere mich bei Twitter selbst. Auf diese Weise nehme ich meinen Hassern den Wind aus den Segeln. Dennoch trifft mich ein böses Feedback natürlich – selbst wenn hundert positive Kommentare daneben stehen. Vermutlich liegt es im menschlichen Naturell, sich hauptsächlich auf das Negative zu konzentrieren. Offline sind die Leute jedenfalls viel netter. Wenn mich Leute auf der Straße erkennen, reagieren sie freundlich. Sie bitten um ein Foto oder loben meine Musik. Um in meine Konzerte gehen zu können, geben einige richtig viel Geld für Hotels und Flüge aus. Ich trete dann vor Tausenden auf, die sich wahnsinnig über meine Songs freuen. Mit ihnen habe ich eine gute Zeit. Das ist das, was wirklich zählt.

Für Ihre Anhänger sind Sie ein Idol.

Blunt: Dabei stehe ich nur auf einer Bühne, weil ich so klein bin, haha. Im Ernst: Nicht Musiker sollten auf ein Podest gestellt werden, sondern Ärzte, Krankenschwestern oder Lehrer. Sie sind die wahren Helden. Mir persönlich ist nicht daran gelegen, über allem zu stehen, im Gegenteil. Bei meinen Shows möchte ich mich emotional mit dem Publikum verbinden. Ich kehre in meinen Liedern meine Unsicherheit nach außen, meine Ängste, meine Hoffnungen, meine Gefühle. Das ermöglicht es meinen Fans, sich mit mir zu identifizieren. Sie merken, dass ich nichts anderes empfinde als sie selbst.

War es Ihnen deshalb so wichtig, für Ihr Album „Once Upon A Mind“ sehr persönliche Texte zu verfassen?

Blunt: Diese Platte ist den Menschen gewidmet, die mir am meisten am Herzen liegen: meiner Familie. Mich hat der Kreislauf des Lebens beschäftigt. Auf der einen Seite ist mit meinen beiden Kindern eine neue Generation nachgewachsen, andererseits bin ich mir der Sterblichkeit der älteren Familienmitglieder bewusst geworden. Leider ist mein Vater sehr krank, er braucht dringend eine Spenderniere.

Haben Sie ihm das Stück „Monsters“ gewidmet?

Blunt: Ja. Solange ich jung war, habe ich meine Eltern für selbstverständlich genommen. Sie waren meine Helden, ich schaute zu ihnen auf. Als ich dann selber Kinder hatte, merkte ich: Vater zu sein, ist eine ziemlich große Herausforderung. Da wurde mir zum ersten Mal bewusst, was meine Eltern alles für mich getan haben.

Inwiefern hat sich dadurch Ihre Beziehung zu Ihrem Vater und Ihrer Mutter verändert?

Blunt: Interessanterweise hörte ich auf, sie bedingungslos zu vergöttern. Wir begegneten uns fortan auf Augenhöhe. Ich hielt meine Eltern nicht mehr für unantastbar, sondern erkannte: Sie haben durchaus Fehler, sie sind zerbrechlich. Das führt dazu, dass man irgendwann die Rollen tauscht. Heute bin ich derjenige, der für meine Eltern verantwortlich ist. Es kann passieren, dass ich meinen Vater genauso ins Bett bringe wie meine beiden Söhne.

Für sie haben Sie „I Told You“ geschrieben.

Blunt: Mit diesem Song drücke ich aus, wie sehr ich damit hadere, als Musiker so oft nicht zuhause zu sein. Für mich ist jeder Moment kostbar, den ich mit meinen Liebsten verbringe.

Wieso haben Sie sich dann mit der Eröffnung Ihres Pubs „Fox And Pheasant“ im Londoner Stadtteil Chelsea 2018 eine weitere Verpflichtung auferlegt?

Blunt: Die Rettung meiner mehr als hundert Jahre alten Stammkneipe war für mich Ehrensache. Sie sollte abgerissen werden, ein Investor wollte dort Wohnungen bauen. Also beschloss ich, sie zu kaufen und zu renovieren. Ich ließ die Holzverkleidung erneuern, neue Toiletten wurden eingebaut, es gibt ein Esszimmer für private Feiern.

