Das kreative Herz der Stadt

Mannheim.Früher war der Stadtteil westlich der Quadrate als Arbeiter- und Sackträgerviertel bekannt, da er an den Handelshafen von Mannheim angrenzt und die meisten Bewohner Reeder, Kapitäne und Kaufleute waren. Über die letzten Jahre hat sich die Gegend zu einem der anerkanntesten Kreativitätshotspots der Stadt entwickelt. Durch die Mischung von Künstlerszene und kulturellem Schmelztiegel ist der Jungbusch auch als das „bunte Viertel von Mannheim“ bekannt.

Am Samstag, 23. November, haben die Teilnehmer der „Szenenviertel Jungbusch“-Tour ab 15.30 Uhr die Möglichkeit, die ganz besondere Atmosphäre zu erleben. Die Tour startet an der Teufelsbrücke, die gleichzeitig auch der erste Höhepunkt der Tour ist. Sie ist die älteste noch erhaltene Brücke in Mannheim.

Inklusive Popakademie

Ein weiterer Halt wird an der Popakademie Baden-Württemberg eingelegt. In der 2003 eröffneten staatlichen Hochschuleinrichtung für Musik und Musikwirtschaft finden regionale, nationale und internationale Projekte sowie Stars wie Joris oder Alice Merton ihren Ausgangspunkt. Auch das Kreativwirtschaftszentrum C-HUB ist ein Anlaufpunkt und spiegelt den jungen, künstlerischen Puls des Stadtteils. Erwachsene zahlen 9 Euro, Kinder 6 Euro. Um Voranmeldung per Mail unter touristinformation@mannheim.de wird gebeten. lbr

