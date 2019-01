Mannheim.Die Eisenbahnfreunde Weinheim laden am kommenden Samstag und Sonntag, 5. und 6. Januar, zur Modelleisenbahnausstellung „Lok trifft Traktor“ ins John-Deere-Forum ein. Beginn ist jeweils um 10 Uhr. Am Samstag ist bis 18 Uhr geöffnet, am Sonntag bis 17 Uhr.

„Wir haben das schönste Hobby der Welt“ – davon sind ausnahmslos alle Modelleisenbahner überzeugt, denn mit viel Fantasie und Kreativität, mit Liebe zum Detail und dem Hang, das Vorbild möglichst originalgetreu wiederzugeben, werden mit ausgeprägtem handwerklichem Geschick Modelle und Anlagen gestaltet, die bei Ausstellungen immer wieder die Besucher zum Staunen bringen. Bei der neunten Auflage der Modelleisenbahnausstellung „Lok trifft Traktor“ im John-Deere-Forum in Mannheim-Lindenhof besteht wieder Gelegenheit, sich davon zu überzeugen. Am ersten Januarwochenende treffen in den Räumen des Mannheimer Traditionsunternehmens wieder kleine Lokomotiven und große Traktoren aufeinander. Modelleisenbahnvereine und Modellbauer aus der Kurpfalz und benachbarten Regionen präsentieren dort ihre Anlagen und Exponate.

Allen voran werden die Ladenburger Modulbaufreunde mit einer weitläufigen H0-Anlage vertreten sein und mit dem Bahnhof Hamburg-Dammtor ein imposantes Stück präsentieren. mics/red

