Das waren noch Zeiten

Mannheim.Die guten alten Buffalos aus dem Schrank holen, das bauchfreie Neon-Top gesucht und blaue Mascara aufgetragen: So oder ähnlich könnte das perfekte Outfit für die „Sunshine Live 90er-Party“ aussehen, die am Samstag, 24. November, erneut am Start ist. Denn bei „dem Event wird das Kultjahrzehnt wieder einen Abend lang zelebriert – dazu gehört natürlich die passende Erscheinung.

Sechste Auflage

Die Veranstaltung des Mannheimer Radiosenders Sunshine live lockt bereits zum sechsten Mal in die Maimarkthalle. Erinnerungen an eine Zeit der Tamagotchis, Super Mario-Brothers und Raver-Zöpfen werden wieder wach. Eine wichtige Rolle spielt die Musik dieser Ära. 18 Acts bringen laut Veranstalter „Europas größtes 90er-Jahre Line-up“ auf zwei Bühnen. Einlass ist um 19 Uhr, die Show startet um 20 Uhr.

Bands wie Masterboy & Beatrix Delgado, Captain Jack oder Snap! holen mit ihren Songs das Lebensgefühl der 90er schnell zurück. Hits wie „Mr. Vain“, „The Power“ oder „Crying In The Rain“ haben bereits in den 90ern für volle Tanzflächen gesorgt: Auch in der Maimarkthalle wollen Culture Beat für ausgelassene Stimmung sorgen. „Coco Jambo“ von Mr. President war einer der Sommerhits im Jahr 1996. Layzee, der Sänger der Formation, wird dem Publikum mit seinen erfolgreichsten Singles einheizen.

Die britische Boyband East 17 brachte einst die Teenie-Mädels zum Schwärmen – und möchte in Mannheim die Herzen der Damenwelt brechen. Außerdem werden Künstler wie Ice MC, Captain Hollywood Project, Alexia, Dune und Charly Lownoise auf der großen Dancefloor-Bühne auftreten. Im Maimarktclub befindet sich der Ravefloor: Dort legen DJ Quicksilver, DJ Sash!, DJ Hooligan, Brooklyn Bounce DJ, Kai Tracid, Marusha und Mark’Oh auf. Die musikalische Zeitreise in die 90er Jahre geht bis 5 Uhr. cap

