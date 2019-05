David, der singt und musiziert

Leitet den Chor: Heike Kiefner-Jesatko. © dpa

Mannheim.Musik aus unterschiedlichen Jahrhunderten und Kulturen – das präsentiert die Konkordien-Kantorei am Sonntag, 2. Juni, um 17 Uhr in die CityKirche Konkordien in Mannheim (R 2). Titel des Sommerkonzerts: „Psalmen & Saitenspiel Davids“. David, ein König, ein Liederschreiber, ein Saitenspieler – also ein Musiker. Da war es naheliegend, sich einmal näher mit ihm zu befassen.

„Wir haben uns mit dem Psalm Davids auseinandergesetzt und verschiedene Vertonungen von Psalmen erarbeitet, und zwar vom Barock bis heute. Das heißt, alte Stücke werden neuen gegenübergestellt“, erklärt Kantorei-Leiterin Heike Kiefner-Jesatko. Und das Schöne daran: „David gibt es nicht nur in der christlichen Religion. Auch in der jüdischen Religion und im Islam ist David ein bekannter Mann, auch dort singt er – wie bei uns.“

Zu diesem Zweck hat die Kantorei vier Musiker engagiert – darunter Mehmet und Ali Ungan, die das Institut für Orientalische Musik in Mannheim gegründet haben –, die auf orientalischen Instrumenten, etwa der Rahmentrommel oder Langhalslaute, von ihrem David erzählen.

Neben Heinrich Schütz wird die Konkordien-Kantorei unter anderem die Motette „Schaffe in mir, Gott, ein rein Herz“ (Psalm 51) von Johannes Brahms und von Andreas Hammerschmidt aufführen, außerdem Albert Beckers „Befiehl dem Herrn deine Wege“ (Psalm 37) sowie Heinrich Kaminskis und Stefan Dettlingers (Uraufführung) „Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir!“ (130. Psalm). „Die Psalmen Davids klingen immer anders: Ob bei Brahms, also in der Musik des 19. Jahrhunderts, bei Hammerschmidt 200 Jahre früher – oder in Stefan Dettlingers Uraufführung aus dem Jahr 2019“, so Chorleiterin Kiefner-Jesatko. Und noch einmal anders auf orientalisch. sba

