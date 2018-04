David Precht spricht im DAI über sein neues Buch

Anzeige

Heidelberg.Er hat die Philosophie wieder salonfähig gemacht und es gibt kaum ein Thema, das der 1964 in Solingen geborene Philosoph Richard David Precht auslässt. Seine spielerische Art, über die großen philosophischen Themen zu sprechen, ist wohl sein Erfolgsrezept. Am Donnerstag, 26. April, 20 Uhr lädt das DAI (Deutsch-Amerikanisches Institut) zu einem seiner Vorträge über sein neues Buch in die Stadthalle Heidelberg ein. Schon 2008 gelang Precht der große Sprung auf die Spiegel-Bestellerliste. „Wer bin ich – und wenn ja, wie viele?“ hielt sich dort bis 2012 auf Platz eins. Nun hat der Vieldenker nach „Erkenne die Welt“ mit „Erkenne dich selbst“ den zweiten Teil seiner „Geschichte der Philosophie“ vorgelegt, die wie gewohnt leicht erzählt ist. Vor dem historischen Hintergrund der Renaissance und Aufklärung taucht er in die Gedankenwelt unseres Abendlandes ein. jos

Info: Stadthalle Heidelberg: Donnerstag, 26. April, 20 Uhr, Tickets an der Abendkasse