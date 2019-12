„De Edle Wilde“ fast überall

Rhein-Neckar.„Chako“ Habekost kennt eigentlich nur noch Erfolgsprogramme. Auch „De Edle Wilde“ ist ein Dauerbrenner. Zwischen den Jahren gibt es wie gewohnt reichlich Gelegenheit, diese komödiantische Safari durch die Pfalz (wieder) zu erleben: jeweils um 20 Uhr am 26. und 27. Dezember sowie am 5. Januar im Mannheimer Capitol, am 28. im CongressForum Frankenthal, am 29. im Schwetzinger Lutherhaus, am 30. in der Speyerer Stadthalle, am 6. Januar im Wormser, am 8. im Palatinum Mutterstadt oder am 9. im Bensheimer Parktheater. Karten unter www.chako.de jpk

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.12.2019