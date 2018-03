Deep-Purple-Trommler in Aktion

Anzeige

Mannheim.Eine Rock-Legende steht am Sonntag, 11. März, um 20 Uhr im Mannheimer 7er Club auf der Bühne. Genauer gesagt: Die Berühmtheit sitzt auf der Bühne – denn es handelt sich um Ian Paice, den weltberühmten Schlagzeuger der nicht minder berühmten Hardrockband Deep Purple.

In Mannheim gibt Paice ein denkbar ungewöhnliches Konzert. Er kommt mit der Formation Purpendicular: Dabei handelt es sich um eine Tribute-Band, die ausschließlich Songs von Deep Purple covert. Richtig gelesen: Ian Paice gönnt sich eine Auszeit von Deep Purple – um in seiner Freizeit mit anderen Musikern Deep-Purple-Songs zu spielen; übrigens nicht zum ersten Mal. Auf die Frage, wieso er das tut, meinte Paice in einem Interview: „Wenn ich mit einer Band auftreten würde, deren Songs ich nicht kenne, müsste ich sie mir alle erst mühsam erarbeiten.“

Da sei es doch besser, er spiele mit einer Band, deren Songs er schon kenne. Und schmunzelnd fügte er hinzu: „Und diese Jungs spielen die Songs verdammt gut!“