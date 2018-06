Anzeige

Mannheim.Tausende von Theaterbesuchern haben darüber schon sehr herzhaft gelacht, immer wieder: „Doppelt leben hält besser“ – der Dauerbrenner im Repertoire des Oststadttheaters. Jetzt feiert er in einer kompletten Neuinszenierung Premiere.

Alles begann an Silvester 1993. Bis 2016, also 23 (!) lange Jahre, lief das Stück bereits am Oststadttheater – stets erfolgreich, oft ausverkauft. Für die Fernsehaufzeichnung des Südwest Fernsehens 1996 wurde die englische Komödie extra in kurpfälzische Mundart umgeschrieben.

Termine Premiere am Freitag, 15. Juni, um 20 Uhr im Oststadttheater, Stadthaus N 1, Mannheim. Weitere Termine: Sa. 30. Juni, 20 Uhr, Fr. 6. Juli, 20 Uhr, Sa. 11. August, 20 Uhr, So. 23. September, 18 Uhr, So. 28. Oktober, 18 Uhr. Karten-Vorverkauf: Stadtbüro Oststadttheater, Stadthaus N 1, Mannheim, Montag bis Samstag 10-13 Uhr, Dienstag, Donnerstag und Freitag 15-19 Uhr (Karten-Telefon: 0621/160 60, vorverkauf@oststadt-theater.de). (pwr)

Wunsch des Publikums

„Das Stück war damals ein Herzenswunsch von mir, weil ich es in meiner Hamburger Heimat als Jugendliche gesehen hatte und es gleich, als ich das Oststadttheater gründete, spielen wollte“, erinnert sich Theaterchefin Carmen P. Linka-Gamil. Michael Timmermann, lange Schauspieler am Nationaltheater und Regisseur des Stücks, freute sich bei der letzten Vorstellung: 23 Jahre ein Stück so erfolgreich zu spielen und heute noch so präzise, das habe er in noch keinem Theater erlebt.