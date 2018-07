Den Austausch vertiefen

Anzeige

Obwohl sie keinen gewöhnlichen Alltag haben, beschäftigen sie doch die normalen Probleme des Erwachsenwerdens: Freundschaft, Identität und Liebe. Die Komödie ist am Freitag, 6. Juli, um 18 Uhr, und Samstag, 7. Juli, um 20 Uhr im Theaterhaus G7 zu sehen.

Um Liebe geht es auch in „Muttersprache Mameloschn“, einer Inszenierung der „makemake produktionen“ aus Wien. Das Drei-Generationen-Stück von Marianna Salzmann beschäftigt sich mit Kommunikationsschwierigkeiten in Mutter-Tochter-Beziehungen. Es ist am Donnerstag, 5. Juli, um 20 Uhr zu sehen. Außerdem liest die österreichische Autorin Mascha Dabic am Sonntag, 8. Juli, aus ihrem Roman „Reibungsverluste“.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 05.07.2018