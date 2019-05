Den eigenen Idolen ganz nah

Mannheim.Seit mittlerweile 20 Jahren ist Christopher von Deylen Teil des Musikprojekts Schiller. Zuerst noch gemeinsam mit Mirko von Schlieffen, seit 2003 alleine.

Der Globetrotter, der seine Musik an verschiedenen Orten auf der ganzen Welt aufnimmt, präsentierte dieses Jahr mit „Morgenstund“ wieder ein neues Album. Dabei ist es ihm gelungen, auch einige hochkarätige Gastmusiker zu rekrutieren. So findet sich mit Tangerine Dream eine Gruppe auf dem Album, die von Deylen in seiner Jugend so beeindruckten, dass es „ein gesundes Maß an Größenwahn kostete, um morgens überhaupt den Synthesizer anzuschalten“, wie er erklärt. Auch andere Größen der Pop-Musik wie Nena und Giorgio Moroder sind auf dem Tonträger vertreten.

Eine Mischung aus alten Hits und neuen Songs wird Schiller am Sonntag, 19. Mai, um 20 Uhr in der SAP Arena als Teil seiner „Es werde Licht“-Tour live darbieten. Neben Schillers Musik erwartet die Zuschauer dabei auch eine beeindruckende Lichtshow. nowu

Info: Sonntag, 19. Mai, 20 Uhr, SAP Arena Mannheim. Tickets bei eventim.de für 49,90 bis 82,90 Euro.

