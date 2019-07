Den Sinn ertanzen

Heidelberg.Die kanadische Tänzerin Louise Lecavalier kommt am Samstag, 27. Juli, und Sonntag, 28. Juli, jeweils 20.30 Uhr zum Ringen in die Hebelhalle. Die inzwischen 60-Jährige, die 1981 zur legendären kanadischen Compagnie La La La Human Steps kam, mit ihrem restlosen Körpereinsatz und horizontal gedrehten Pirouetten die Tanzwelt revolutionierte und 18 Jahre lang Frontfrau und Identifikationsfigur war, ehe sie ihre eigenen Wege ging und ihr Ensemble Fou Glorieux gründete, wird die Heidelberger Bühne in einen Kampfring verwandeln.

„Battleground“ – so der naheliegende Titel des Stücks: Lecavalier und ihr Partner Robert Abubo werden neun Runden lang alles geben, um den Sinn ihrer Existenz zu finden. Uraufgeführt wurde die Choreographie im Februar vor drei Jahren in Düsseldorf. „Battleground“ ist inspiriert von Italo Calvinos Roman „Der Ritter, den es nicht gab“.

Der Tanzabend ist Teil der Gastspielreihe „Old stars-New moves“, alte Stars – neue Bewegungen, mit der das Unterwegstheater Heidelberg sich den prägenden, nun aber nicht mehr jungen Choreographen widmet, deren künstlerische Entwicklung bis heute nachhaltigen Einfluss auf das zeitgenössische Tanzschaffen hat.

„Louise Lecavalier erkundet die Kraft und die Verwundbarkeit des menschlichen Körpers leidenschaftlich und rückhaltlos, sensibel und respektvoll“, schreibt die Hebelhalle über den Tanzabend. sba

