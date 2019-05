Denkfest zu digitaler Entwicklung

Heidelberg.Wie verändert die Digitalisierung die Wahrnehmung von Kultur? Welche Möglichkeiten bietet diese Entwicklung der Gesellschaft? Mit diesen Fragen beschäftigt sich das achte Denkfest am Dienstag, 4. Juni, und Mittwoch, 5. Juni, in Heidelberg. „Es geht nicht nur um die neuen Technologien, sondern um den Wandel in der Gesellschaft“, erklärt Alena Butscher vom Team des Kulturbüros, das die Veranstaltung organisiert. Die Tagung beschäftige sich damit, wie die kulturellen Institutionen mit der Veränderung umgehen – etwa im offenen Austausch mit den neuen Entwicklungen. Verschiedene Kulturschaffende, größtenteils aus der Region, halten bei der Tagung Vorträge oder diskutieren zu dem Thema.

Bernd Schmid-Ruhe, Leiter der Stadtbibliothek Mannheim, und Aat Vos, Creative Guide, sprechen über den Ort der Bibliothek. Dominika Szope, Leiterin der Abteilung für Kommunikation und Marketing am Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe, beschäftigt sich zum Auftakt mit der Rolle von Kulturinstitutionen als Wissenshüter. Digitalisierungsberater Frank Tentler spricht über die Auswirkungen, die digitale Entwicklung auf Städte hat. ham

