Der alte Mann und die junge Liebe

Mannheim.Es war einmal ein älterer, sehr reicher Mann, der wegen seines blauen Bartes als hässlich galt, der aber dennoch eine viel jüngere Frau für sich gewann. Auch wenn ihn ein Geheimnis umgab: Er war schon mehrmals verheiratet, seine Ehefrauen aber sind alle verschwunden. Seine neue Gattin durfte im großen Haus nach Belieben Schalten und Walten, nur ein Raum war ihr verboten. Als der Alte jedoch eines Tages verreiste, öffnete sie die verbotene Tür – und fand dort die toten Ehefrauen. Für die Entdeckung dieses Geheimnisses sollte auch sie sterben, doch sie wurde in letzter Minute von ihren Brüdern gerettet, genoss fortan das Leben als reiche Witwe und heiratete erneut.

Viele Adaptionen

Soweit in aller Kürze das Märchen „Blaubart“ von Charles Perrault aus dem Jahr 1697. Immer wieder wurde es unter anderem von den Gebrüdern Grimm, Ludwig Tieck, Ludwig Bechstein, Max Frisch, Peter Rühmkorf oder Janosch literarisch adaptiert. Jacques Offenbach, Franz Hummel und Béla Bartók verarbeiteten die Geschichte zu Opern. Im frühen 19. Jahrhundert kam eine erste Blaubart-Version auf die Tanzbühne, nach Pina Bausch (1977) beschäftigte sich 2011 erst wieder Stephan Thoss mit dem Stoff.

Damals war der Ballett-Intendant des Mannheimer Nationaltheaters noch Tanz-Chef in Wiesbaden. „Es ist eines meiner Lieblingsstücke. Man ist als Choreograph immer sehr selbstkritisch, aber mit dem „Blaubart“ bin ich sehr zufrieden“, begründet der gebürtige Leipziger die Wiederaufnahmen für seine Mannheimer Compagnie. „Der Blaubart fordert das gesamte Ensemble. Das ist in meiner dritten Spielzeit gut aufeinander eingespielt, jetzt ist die richtige Zeit, das Stück mit ihm zu machen.“

Doch Thoss hält sich nicht an die Handlung der Vorlage, so blutrünstig wie im Original geht es bei ihm nicht zu. Sein Blaubart ist kein brutaler Frauenschlächter, sondern Teil einer sehr ungleichen Partnerschaft. Er begreift ihn in Anlehnung an die psychologische Neuinterpretation von Béla Bartók und seinem Librettisten Béla Balázs (Oper „Herzog Blaubarts Burg“, 1918) als einen Menschen voller Sehnsüchte auf der Suche nach Liebe.

Thoss fragt nach der Dynamik der Beziehung zwischen einem erfahrenen Mann, der schon viele Beziehungen hinter sich hat, und einer unerfahrenen Frau, deren Blick auf die Liebe noch romantisch verklärt ist. Wird es Judith gelingen, die früheren Partnerinnen ihres Mannes – quasi die Leichen in seinem Keller – zu akzeptieren? Kann sie mit den Narben der Verletzungen, die gescheiterte Beziehungen bei ihm hinterlassen haben, fertig werden?

Ein Mysterium bleibt

Auf der Suche nach einer Antwort werden die Räume im Schloss zum Labyrinth auf dem Weg zu seiner Seele. Blaubart ist zwar bereit, mit seiner jungen Frau viele Rätsel seiner Vergangenheit zu teilen, doch das letzte Geheimnis behält er für sich. Das betrifft die Beziehung zu seiner immer präsenten, dominanten, gefühlskalten Mutter, die den Sohn nie gelehrt hat, was es bedeutet, zu lieben und geliebt zu werden. Weil Stephan Thoss selbst eine sehr positive Einstellung zu Partnerschaften hat – er ist seit mehr als 20 Jahren glücklich verheiratet – siegt auch bei ihm als Künstler und Choreograph die Liebe.

Doch er ist auch überzeugt, dass es in einem Beziehungsgeflecht wechselnde Machtverhältnisse gibt, manchmal offensichtlich, manchmal subtil. Und er weiß, dass die Suche nach der richtigen Partnerschaft auch Irrwege beinhaltet. Deshalb hat er der Geschichte um „Blaubarts Geheimnis“ einen ersten Teil vorangestellt, in dem es um archetypische Beziehungsformen geht. In diesen „Präludien“ spürt er in einem von ihm selbst entworfenen, labyrinthischen, mit Perspektivverschiebungen arbeitenden Bühnenbild unterschiedlichen Spielarten im Verhältnis von Mann und Frau nach. Am Ende kristallisieren sich die Figuren Blaubart und Judith heraus, die direkt in den zweiten, erzählerischen Teil überleiten.

Minimalistische Musik

Dessen dramaturgische Landschaft findet, so Thoss, in der Musik von Philipp Glass eine adäquate Entsprechung. Der Amerikaner ist ein Vertreter der Minimalmusik, die durch Wiederholungen minimaler melodischer Verschiebungen und rhythmischer Strukturen eine besondere Sogwirkung entfaltet. Ebenfalls zu den Minimalisten gehört der 2010 verstorbene polnische Komponist Henryk Górecki. Seine „Drei Stücke im alten Stil“, sein Konzert für Klavier und Streichorchester Op. 40 und sein „Kleines Requiem für eine Polka“ sind die musikalische Grundlage für die „Präludien“.

