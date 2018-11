Der „Baby-Boom-Bu“

Mannheim.Das waren noch Zeiten, als eine Leckmuschel einen Zuckerrand um den Mund hinterließ und Kinderscharen auf den Straßen spielten. Wir schreiben das Jahr 1964, Franz Kain wird geboren.

„De Baby-Boom-Bu“ – so der Titel seines neuen Kabarettprogramms – hat den geburtenstärksten Jahrgang überhaupt erwischt. Er sinniert nun über damals und über die Zukunft, wenn seine Generation Deutschland als Rollator-Geschwader überrollen wird. Am Donnerstag, 22. November, 20 Uhr, ist Franz Kain im Mannheimer Capitol zu Gast und will sich als Meister der Alltagssatire beweisen. sdo

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.11.2018