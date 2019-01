Der Ball rollt wieder

Ludwigshafen.Ein spannendes Sportereignis steht Ludwigshafen am Samstag, 19. Januar, ins Haus, wenn in der Friedrich-Ebert-Halle die 38. Stadtmeisterschaft im Hallenfußball ausgetragen wird. 16 Vereine werden hierbei in 32 Spielen mit jeweils zwölf Minuten Dauer um den Titel kämpfen.

Auftaktspiel um 9 Uhr

Das Auftaktspiel beginnt um 9 Uhr. Ab dem Viertelfinale wird im K.-o.-System gespielt. Das Finalspiel wird um 17.15 Uhr angepfiffen. Die besten vier Mannschaften erhalten ein Preisgeld zwischen 600 Euro und 100 Euro, alle anderen Teilnehmer-Teams jeweils 50 Euro.

Außer den vier erstplatzierten Mannschaften dürfen sich auch der beste Spieler und der beste Torwart sowie der Torschützenkönig des Turniers über einen Pokal freuen. Zudem werden ein Fairness-Pokal und ein Fairness-Preisgeld ausgelobt.

Eintrittskarten sind im Vorverkauf bei der Tourist-Information am Berliner Platz sowie an der Tageskasse erhältlich. Der Einlass kostet sieben Euro, ermäßigt werden fünf Euro fällig. Für Kinder bis zum Alter von zwölf Jahren ist der Eintritt frei.

Online gibt es Karten unter ludwigshafen-eberthalle.de/hallenfussball-stadtmeisterschaft. Direkt im Anschluss an die Siegerehrung steigt von 18 bis etwa 0 Uhr erstmals eine „Players-Night“-Party im Foyer der Halle – der Eintritt zu diesem Event ist frei. mav

